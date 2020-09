Soziale Distanz ist für die blonde Frau am Hafen gerade kein Problem. Anne Jäger sitzt allein in einem Container und blickt auf die Boote. Eines davon gehört zu „Excursiones Amazonia“, einem Walbeobachtungsunternehmen, das die Familie ihres Partners betreibt. Während des Lockdown durften überhaupt keine Boote rausfahren, berichtet die 37-Jährige. Jetzt dürfen immerhin insgesamt zehn Personen auf das kleine Boot, das zwölf Passagiere und zwei Crew-Mitglieder tragen kann. Gerade sei es ruhig, sagt Jäger, die Canarios buchen weniger Fahrten als Deutsche und Nordeuropäer. Auch sie hofft auf die Wintersaison.

Vom Hafen geht es nach oben. Valle Gran Rey heißt übersetzt „Das Tal des großen Königs“, in Erinnerung an einen gomerianischen Freiheitskämpfer gegen die spanischen Eroberer des 15. Jahrhunderts. Wer dieses Tal an der Küste hinter sich lässt und immer weiter hinauf fährt, vorbei an mächtigen Felsmassiven, der erreicht irgendwann den Lorbeerwald. Hier gibt es Wanderwege im kühlen Schatten unter knorrigen Bäumen. Der Wald ist Millionen von Jahren alt, einer der letzten seiner Art und Teil des Unesco-Welterbes. Hier genießt Familie Buchholz einen Ausflugstag. Und obwohl sie Deutsch sprechen und ursprünglich aus Baden-Württemberg stammen, zählen auch sie zu den innerkanarischen Besuchern. Vor 20 Jahren ist das Ehepaar nach Lanzarote ausgewandert. „Wegen Corona fällt der Deutschland-Besuch dieses Jahr aus, aber wir wollten immer schon mal nach La Gomera“, sagt Vater Abel.

Unter dem Blätterdach führt die Straße bald wieder nach unten, zum 200-Einwohner-Dorf Alojera an der Nordwestküste. Hier hat vor kurzem das Besucherzentrum für Palmenkultur (Casa de la Miel de Palma) wieder aufgemacht, vor der mächtigen kanarischen Palme im Innenhof wartet eine maskierte Besucherschlange. Maximal zwei Personen dürfen gleichzeitig an den Empfang, wo Mitarbeiterin Lorena García Noda mit weißer Maske hinter einer Plexiglas-Scheibe wartet. „Wir haben wegen Corona umgeräumt, für die Sicherheit der Besucher“, sagt sie. In die Ausstellung mit lokaler Handwerkskunst und Utensilien zur Herstellung von Palmenhonig dürfen immerhin sechs Personen, natürlich mit Maske und nur hinter den Absperrungen und: Anfassen verboten.