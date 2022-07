Das ewige Marseille : Versunken und auferstanden

Der Taucherkäfig senkt sich rumpelnd und schwankend in die Meerestiefe, Wasser peitscht gegen die Bullaugen, es ist eng und dunkel, Platzangst sollte man besser nicht haben. Als die nautischen Instrumente vier Bar Wasserdruck und siebenunddreißig Meter Tiefe anzeigen, stoppt der Aufzug, leichte Panik macht sich breit. Doch sie ist unbegründet, denn in Wirklichkeit hat sich der Kasten keinen einzigen Zentimeter bewegt und der Abstieg in den Schlund des Mittelmeeres ist mittels technischer Raffinesse nur simuliert. Es ist der spektakuläre Auftakt zur Erkundung der nachgebildeten Grotte Cosquer, die in der futuristischen, einem riesigen Sprungbrett ähnelnden Villa Méditerranée im Hafen von Marseille eingerichtet wurde und seit Kurzem Besucher empfängt.

Der Eingang der originalen Grotte Cosquer aus dem Paläolithikum mit ihren bis zu dreißigtausend Jahre alten Tierzeichnungen, Handabdrücken und geometrischen Schraffierungen befindet sich tatsächlich unter dem Meeresspiegel, nämlich im Calanques-Massiv von Marseille. Seinerzeit befand sich dieser „Louvre der Steinzeit“ noch auf dem Trockenen. Erst als am Ende der letzten Eiszeit die Gletscher schmolzen, wurde die Höhle überschwemmt. Heute befinden sich drei Viertel der vom Untergang bedrohten Kaverne unter Wasser.

Es war Zufall, dass 1985 der Berufstaucher Henri Cosquer, mit inzwischen zweiundsiebzig Jahren und stämmiger Seebärstatur noch immer rüstig und im Taucheinsatz, den schlauchförmigen Eingang zur Grotte entdeckte und bis zu den noch nicht überschwemmten Hohlräumen und ihren Kunstschätzen vordringen konnte. Jahrelang verschwieg Cosquer seinen sensationellen Fund. „Es war mein geheimer Garten, den ich schützen wollte“, sagt der Namensgeber der weltweit einmaligen Unterwasserstätte. Doch als 1991 drei Amateurtaucher bei einer heimlichen Erforschung der Höhle ihr Leben ließen, entschloss sich Cosquer, seine Entdeckung den Behörden zu melden. Heute wacht der Staat über das versunkene Vermächtnis der ersten Menschen, hat den Eingang mit einem schweren Stahltor verschlossen und erlaubt nur erfahrenen Unterwasserarchäologen den Zugang.

Pinguine am Mittelmeerstrand

Wir müssen keinen Taucherhelm überstülpen, um die Replik der Grotte zu inspizieren, sondern nehmen nach dem vermeintlichen Abtauchen ins Meer in einem ferngesteuerten Elektrowagen Platz, der sechs Personen fasst und den man in ähnlicher Form von Geisterbahnen und Piratenattraktionen in Freizeitparks kennt. Geräuschlos entführt uns das Gefährt in die Eingeweide der Katakomben, deren schrundige Felswände mit Kunstharz zentimetergenau nachgeformt wurden. Die Kommentare erreichen uns über Kopfhörer. Wir sind verblüfft, wie detailgetreu die Fachmaler, die schon die berühmte prähistorische Höhle Chauvet in der Ardèche rekonstruierten, die feinen Linien des kunstsinnigen Homo sapiens mit den gleichen natürlichen Farbstoffen wie damals imitiert haben: Holzasche, Pflanzenstoffe und Oxidpigmente. Zwischen lüsterförmigen Tropfsteinsäulen, die sich in den Wasserbecken spiegeln, präsentiert sich ein erstaunliches Bestiarium: Pferde mit schwarzer Mähne, Bisons mit Furcht einflößenden Hörnern, Steinböcke im dichten Wollpelz und speckige Seehunde. Stars dieser Galerie sind drei Pinguine, deren Spezies selten in Höhlenmalereien vorkommt. Die Präsenz dieser Bewohner unwirtlicher Eiswüsten beweist, dass in der Entstehungsepoche der Grotte polare Bedingungen in der Provence herrschten.

Nach einer halben Stunde Fahrt erreichen wir das Ende des Höhlenlabyrinths, doch die Reise durch die jahrtausendealte Zivilisations- und Erdgeschichte ist noch nicht vorüber. Einige Etagen höher hat man die Tiere der Höhlenfresken dreidimensional in Originalgröße nachgebildet. Ein fast elefantengroßer Riesenhirsch posiert mit seinem mächtigen Geweih, groß wie eine Baggerschaufel. Die Saiga-Antilope fällt mit ihrer rüsselartigen Nase auf und der Auerochse mit seinem massigen Körper, der auf kurzen Beinen ruht. In dieser wissenschaftlichen Ausstellung erfährt man auch, dass die Tage der Originalgrotte gezählt sind. Forscher befürchten, dass durch Klimawandel und steigenden Meeresspiegel die urzeitlichen Malereien bis zum Ende dieses Jahrhunderts ganz überflutet sein werden.