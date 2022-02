Kulturhauptstadt Esch : Der Geschmack der roten Erde

Aktualisiert am

Industrieanlagen treffen auf die Moderne in der Stadt: Belval repräsentiert das innovative Esch. Bild: dpa

Street-Art auf Kühltürmen, Medienkunst in der Möllerei, Escape-Room in der Erzmine: Luxemburgs einstige Eisenerzmetropole Esch Alzette ist nun Europäische Kulturhauptstadt. Ihre Schauplätze erinnern an das Stahlerbe einer ganzen grenzüberschreitenden Region.