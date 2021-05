BuGa in Erfurt : Niemand stiehlt dem Erdmännchen die Schau

In Streifenbeeten wuchsen aufgereiht die faszinierendsten Gewächse aus aller Welt, Tabak, Ananas und Agaven. Die Aussteller kamen damals aus der Türkei, aus Jamaika, Brasilien und Indien, um in Erfurt ihre Erzeugnisse auszustellen. „Allgemeine deutsche Ausstellung von Produkten des Land- und Gartenbaus“ nannte sich das Ereignis des Jahres 1865, das die halbe Welt nach Thüringen brachte und immer wieder bringen sollte. Erfurt hatte sich da längst als Blumenstadt einen Namen gemacht, nirgendwo wurde so eifrig gezüchtet und gesammelt, nirgendwo wurden Raritäten so enthusiastisch vermehrt wie hier.

Alles begann damit, dass Erfurt im Mittelalter mit dem Anbau von Färberwaid reich wurde. Das Geschäftsmodell fiel im späten siebzehnten Jahrhundert allerdings der Globalisierung zum Opfer, als Kaufleute den viel höher konzentrierten und damit wirtschaftlicheren Indigo importierten. Dass Erfurt sich recht schnell umstrukturierte, ist zu einem Gutteil dem Gartenpionier und gärtnerischen Quereinsteiger Christian Reichart zu verdanken, der im achtzehnten Jahrhundert mit planmäßigem Erwerbsgartenbau experimentierte und damals unbekannte Gemüse wie Blumenkohl, Brokkoli oder Brunnenkresse einführte. Er erfand Gartengeräte, schrieb Fachbücher und sorgte dafür, dass auf Erfurts Beeten bald eine erfolgreiche Abwechslung herrschte, die sich in halb Europa herumsprach. Die Samenkataloge erschienen mehrsprachig, neben Nutzpflanzen führten die Gärtnereien auch seltene Exoten und neueste Staudenzüchtungen. Die älteste Kakteengärtnerei der Welt gibt es hier sogar bis heute: Kakteen-Haage ist seit 1685 – mit kurzer Unterbrechung als volkseigene Brigade Kakteenzucht – noch immer in Familienbesitz. Und ja, natürlich war auch Goethe mal zu Besuch. Und Alexander Humboldt.