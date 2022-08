Deutschland per Rad : Turbulenz im Nahverkehr

Radtransport im Zug ist eine Tortur, die nur Verdruss und Verzweiflung bringt? Von wegen! Eine Liebeserklärung an die Bahn in fünf Kapiteln.

Ich mag die Bahn. Sie nimmt Fahrräder mit, sogar im Nahverkehr, selbst an Feiertagen. Es war Himmelfahrt, ein strahlend schöner Tag im Mai, als wir unsere erste Fahrradtour machten. Mit Kindern. Ich hatte den Maare-Mosel-Radweg gewählt, der auf einer ehemaligen Bahntrasse von den Höhen der Eifel hinab zur Mosel führt. „Genussradeln“ stand auf der Website, und ich hatte den Kindern versprochen: „Es geht nur bergab“, ein Schlüsselsatz jeder gelungenen Radtour. Ich empfehle ihn nachdrücklich. Dass dennoch nicht alles nach Plan verlief, war höheren Mächten geschuldet.

Die Deutsche Bahn nehme ich in Schutz. Sie konnte unmöglich wissen, dass an Himmelfahrt das gesamte Rheinland in die Eifel fährt. Mit dem Fahrrad. Gleis 7 des Kölner Hauptbahnhofs glich einer Outdoor-Messe. Packtaschen in Neongelb, Packtaschen in Neongrün, Packtaschen in Neonrot, alle wasserdicht und patentgefaltet, Trinkflaschen, Rucksäcke, die neuesten Lenkertaschen zum Anklipsen, reflektierende Fahrradhelme und Mountain-, Urban-, City-, Renn- und Trekkingbikes bedeckten den Bahnsteig, als der Regionalzug heranrollte. Es war der kürzeste Zug, der je in den Kölner Hauptbahnhof eingefahren ist. Er hatte zwei halbe Fahrradabteile. Eines davon hätten wir allein gefüllt, vorausgesetzt, der Zug wäre leer gewesen. Er war aber voll.

Die Menschen rannten los, als wollten sie eine Festung stürmen, hoben ihre Luftpumpen wie Lanzen, eroberten Zugtüren, verkeilten sich in den Durchgängen und schrien nach ihren Kindern, die nicht mehr zu sehen waren. Der Schaffner stand ergeben auf dem Bahnsteig und vertraute der Kapillarwirkung des Zuges, die die wild kämpfenden Radfahrer nach und nach in die Bahn saugte. Erst kurz vor Gerolstein sah ich ihn wieder. Er kletterte den Kamm des Fahrradberges, der sich zwischen den Sitzreihen auftürmte, entlang und kontrollierte in sicherer Höhe die Tickets.

Ich fragte ihn, warum die Bahn an Brückentagen keine Extrawaggons anhänge. Da beugte er sich herab und flüsterte in mein Ohr: „Sagen Sie das denen da oben.“ In diesem Moment spürte ich, dass ich bei der Deutschen Bahn in Gottes Händen bin. Das war der Beginn einer großen Liebe. Die Liebe ist mittlerweile grenzenlos. Ich bewundere die Bahn. Ich bewundere ihren Service, ihr Organisationstalent, ihre Angebote. Seit es das 9-Euro-Ticket gibt, ist für mich jeden Tag Himmelfahrt. Die Reisen sind Wallfahrten ins Glück. Wir Radfahrer preisen die Züge, die es bis in die Bahnhöfe schaffen, wir sind selig, wenn unsere Räder hineinpassen, und wir bekreuzigen uns, wenn die Züge abfahren, denn wohin die Reise geht, weiß nicht nur an Christi Himmelfahrt nur der liebe Gott.

Lob der Schweiz

Überhaupt die Gebräuche. Sie variieren von Land zu Land und Zug zu Zug, und Radreisende sind gut beraten, ihre Flexibilität zu trainieren. Es schadet auch nicht, ein paar Hebefiguren zu beherrschen, denn die Einstiege in die Waggons erfordern Geschick. E-Bikern empfehle ich, vor der Reise zum Bahnhof zu fahren und das Rad probeweise auf den Bahnsteig zu tragen. Wichtig ist, dass das Rad gut bepackt ist und der Bahnhof über eine ordentliche Treppe verfügt. Kommt man hoch, schafft man es in jeden Zug, eine gewisse Gelenkigkeit vorausgesetzt. Im Ausland sind die Hürden jedoch höher.

Ich machte auf dem Weg nach Genf einen Akrobatikkursus, und zwar gleich mit Publikum. Der Zug war wie alle Schweizer Züge sehr pünktlich und sehr sauber. In die Decke des Wagens war eine Aufhängung eingelassen, die den Haken ähnelte, auf denen der Metzger Würste aufreiht. Davor befand sich eine Klappe. Dort sollte das Rad hinein. Also nehme ich die Packtaschen ab, stelle mich hinter das Rad, reiße es am Lenker hoch und visiere mit Pendelbewegungen das Ziel unter der Decke an. Diese Übung bringt mir einen ersten warmen Applaus der aufmerksamen Fahrgäste.