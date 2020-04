Ravenna und seine Mosaike : Die Autonomie der Steine

Eigentlich wollten wir im vergangenen Frühjahr am Mosaikkursus von Anna Fietta teilnehmen, aber die Zeit war wieder einmal zu knapp, und zu viele andere Dinge waren zu erledigen. Angesichts der frühchristlichen Mosaike in Ravennas Kirchen, Taufkapellen und Mausoleen und inmitten der wunderbaren zeitgenössischen Mosaikarbeiten aus Annas Atelier erschien uns ein amateurhaftes Nacheifern dann allerdings sowieso als Anmaßung. Nach der Besichtigung ihres „laboratorio di mosaico“ und der dort ausgestellten Werke hatte uns Anna immerhin noch ein Säckchen mit bunten Mosaiksteinen und Kachelsplittern geschenkt. „Damit könnt ihr zu Hause vielleicht das eine oder andere Bildchen arrangieren“, sagte sie. Doch daran hatten wir im Ernst nicht geglaubt, sondern die Steine zu anderem touristischen Tand hinzugelegt, den wir aus aller Welt zusammengetragen haben.

Ein Jahr später ist das Reisen plötzlich tabu. Wir haben unverhoffte Muße, sitzen am Wohnzimmertisch und versuchen uns tatsächlich mit Annas Steinen an einem Mosaik. Statt es vorschriftsgemäß mit Fliesenkleber und Fugenmörtel auf einem festen Untergrund anzulegen, sind wir auf ein Provisorium angewiesen. Wir benutzen einen mit feinem Sand gefüllten Rahmen, in dem sich die schwarzen und weißen, die gelben, grünen, roten, blauen und violetten Teilchen langsam zu einem abstrakten Muster aus unregelmäßigen Bruchstücken zusammenfügen. Besonders formvollendet wirkt das fertige Bild zwar nicht, aber es führt uns aus unserer begrenzten Quarantäne in die vor kurzem noch selbstverständliche Freiheit einer Reise nach Ravenna. Und es bringt uns den Menschen in der virusgeplagten, norditalienischen Region Emilia-Romagna zumindest in Gedanken ein wenig näher.

Der Kaiser in byzantinischer Hoftracht

„Vorübergehend geschlossen“, verkündet die Website des Tourismusbüros von Ravenna bei der virtuellen Vorstellung der historischen Bauwerke. Nicht einmal die Einheimischen dürfen jetzt jene acht Monumente aufsuchen, die wegen ihrer spätantiken und byzantinischen Mosaikkunst zum Weltkulturerbe der Unesco gehören. Hoffentlich haben sich die Menschen an Ort und Stelle wenigstens die phänomenale Wirkung dieses historischen Gesamtkunstwerks ebenso eingeprägt wie wir. Weil sie aus Blattgold, farbechten Steinen und Halbedelsteinen bestehen, haben Farbintensität und Leuchtkraft der Bilder auch anderthalb Jahrtausende nach ihrer Entstehung im fünften und sechsten Jahrhundert kaum gelitten. Zusammengesetzt aus Millionen hell leuchtender Mosaiksteine vereinen sie sich zu einer heiteren Religiosität, die offenbar in jener frühchristlichen Epoche vorherrschte, als Ravenna die Hauptstadt des Weströmischen Reiches war. Nachdem die antike Weltmacht Rom in ein östliches und ein westliches Reich zerfallen war, verlegte Kaiser Honorius den Sitz des westlichen Imperiums im Jahr 402 nach Ravenna, und damit schlug die große kunsthistorische Stunde der Stadt. Es begann die Blütezeit der Mosaikkunst.

Unsere Fotos können die Erinnerung an Ravenna auffrischen und uns vor allem helfen, vergessene Details wieder ins Gedächtnis zu rufen. Wir beginnen mit der Basilika San Vitale, die mit ihren goldgrün glänzenden Mosaiken beinahe orientalisch anmutet; der Einfluss oströmischer Kunst ist nicht zu übersehen. Im religiösen Zentrum über dem Altar steht eine Szenerie, die den heiligen Vitalis auf seinem Weg gen Himmel zeigt. Besonders beeindruckt freilich hatten uns die prachtvollen Mosaike zur Rechten und zur Linken, auf denen Kaiser Justinian und seine Gattin Theodora in prunkvoller byzantinischer Hoftracht dargestellt sind. Vor goldglänzendem Hintergrund zeigen sie inmitten von Würdenträgern und Leibgarde ihre herrschaftlichen Insignien.