Antwerpen in Belgien : Der Diamant unter den Städten

Neue Hotels, neue Sterne-Restaurants und das Royal Museum of Fine Arts hat auch endlich wieder geöffnet. Ein Porträt der Stadt Antwerpen in Momentaufnahmen.

Der Hauptbahnhof

Es gibt einen Roman, der hier beginnt, in Antwerpens Centraalstation, „Austerlitz“ von W. G. Sebald. Der Icherzähler begegnet im Café jenem Jaques Austerlitz, dessen Suche nach Identität und Herkunft den Rahmen der Handlung bildet und der Bahnhöfe als Glücks- und Unglücksorte zugleich empfindet: Die einen Reisenden kommen hoffnungsvoll in einem neuen Leben an, die anderen verlassen – oft unfreiwillig – ihr altes. Gerade sind vor allem Schulklassen da. Sie stehen in der großen Halle und schauen ehrfürchtig nach oben, sie flitzen die majestätischen Treppen hinauf und hinunter, sie entdecken die gute Akustik.

Ruhe ist nur im Café im ersten Stock. Dessen Mobiliar erinnerte Austerlitz an eine Werkskantine, während der Raum selbst aus einem Brabanter Adelspalast stammen könnte. Der scheußliche Reklamewürfel für kubanischen Billigrum, den man mitten in dieser architektonischen Grandezza platziert hat und dessen „Let’s celebrate culture!“-Schriftzug dann doch zu viel der Chuzpe ist – der kommt im Roman natürlich nicht vor.