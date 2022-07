Deutschland per Rad : Die Bekehrung zum E-Bike

Die Idee wurde an einem Sommertag im stickigen Büro geboren: nächstes Wochenende spontan heraus aus der Stadt und zwei Tage lang mit dem Fahrrad durchs Allgäu radeln. Damit wir uns richtig verstehen: Ein Fahrrad besteht seit hundertfünfzig Jahren aus zwei Rädern und Pedalen, Sattel, Lenker und sonst nichts. Kein technischer Schnickschnack, keine Stromkraft, stattdessen aufpumpen, und los geht’s.

Los geht’s in Mittelberg. Auf geschwungenen Wegen radeln wir durch saftige Wiesen, wie hingekleckst darin die roten Dächer der Dörfer, ein Kirchturm dazwischen, am Horizont die Berge, reinstes Bilderbuchidyll, ein Allgäu aus dem Werbeprospekt. Friedlich ist die Stimmung, von Stress keine Spur, vergnügt pfeifen wir vor uns hin, die Welt ist schön. Die gute Laune bekommt allerdings einen Dämpfer, als uns der erste Kampfradler auf seinem Pedelec entgegenkommt. Mitte fünfzig, Vollbart, Sonnenbrille, Camouflage-Weste, die Arme breit auf dem Lenker abgestützt, so brettert er uns entgegen, nimmt dabei zwei Drittel der Wegbreite ein und zwingt uns zum Ausweichen. Kein Gruß, kein Blick, die Augen stur auf den Horizont gerichtet, den er sicherlich heute noch erreichen will. Das ist kein Fahrrad, sondern ein Geschoss, ein SUV auf zwei Rädern.

Von Rüpeln und Knochenrüttlern

Der Ärger über den Rüpel ist erst verflogen, als wir Wertach erreichen. „Bayerns beste Bayern“ sind hier zu finden, verkündet das Schild am Ortseingang, allerdings war das schon 2011. Wir versuchen uns vorzustellen, wie sie wohl aussehen mögen. Dabei müssen wir den Wegweiser nach Habsbichl übersehen haben, jedenfalls finden wir uns auf einem schlecht geschotterten Waldweg wieder, der steil bergauf geht. Die Schlaglöcher schütteln uns durch, jeder Stoß ist vom Hintern bis zum Hirn zu spüren. Jetzt wird uns verständlich, warum die ersten Fahrräder in England „boneshaker“ genannt wurden, „Knochenrüttler“. Und noch etwas dämmert uns: Die gute Laune der ersten Stunde hing wohl mit der Tatsache zusammen, dass es stets leicht bergab ging. Jetzt, da wir uns nassgeschwitzt bergauf quälen, kühlt die Stimmung deutlich ab. Plötzlich taucht ein fahnenschwenkender Mann mit Tirolerhut auf einer Hauswand vor uns auf, neben ihm ein Junge mit rot-weißer Trommel. „Grüß Gott in Tirol“, rufen sie dem verwirrten Radler zu. Wir sind versehentlich nach Österreich geraten, müssen umdrehen und die Rüttelpiste wieder bergab fahren. So vergeudet man Kraft.

Bei der Pfeffermühle finden wir glücklich den richtigen Einstieg zum Radweg. Besser wird es jedoch auch nicht wirklich, hinauf und hinunter geht es durch den Wald. Die Beine schmerzen. Ganz so schlimm war es in dem stickigen Büro eigentlich doch nicht, kommt uns in den Sinn. Der Defätismus löst sich indes in Wohlgefallen auf, als wir in Unterjoch ankommen, einem überaus lieblichen Dorf. „Heilklimatischer Kneippkurort. Pollenarmes Klima. Hausstaubmilbenfrei“, verkündet ein Holzschild am Eingang. „Pedelecfrei wäre uns lieber“, denken wir heimlich nach der letzten Begegnung. Unterjoch feiert heute ein Jubiläum, das ganze Dorf ist auf den Beinen. Im Festzelt spielt Blasmusik, an Ständen wird Käse, Kuchen und selbst gebrannter Schnaps verkauft. Wir stärken uns für die kommenden Kilometer, und das ist auch bitter nötig. Bergab ist immer schnell vorbei, bergauf zieht es sich mächtig. Die kleine Sankt-Leonhards-Kapelle ist eine willkommene Gelegenheit zur Pause. 1635 wurde die Pest von Soldaten ins Tal eingeschleppt, ist dort zu lesen, zwei Drittel der Bevölkerung starben, die Toten wurden auf Dungwagen über den Schinder-Winkel zum Gottesacker gebracht.