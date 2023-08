Aktualisiert am

Was macht jemand, der noch nie ein Auto besaß auf einer Oldtimer-Rallye? Kopfrechnen, nicht zuletzt über den eigenen CO₂-Ausstoß. Und entdecken, dass Glück auch unter einer alten Motorhaube stecken kann.

Bei Kilometer 48 ist es passiert, kurz vor Püscheldorf, kurz vor der nächsten Wertungsprüfung. Der Pininfarina steht am Straßenrand, eines der schönsten Fahrzeuge im Klassement. Hellblau-türkiser Lack, Cabrio, vor der kurzzeitigen Übernahme durch den legendären italienischen Autoingenieur gleichen Namens als Fiat Spider bekannt. Gerald lugt unter der Karosserie hervor. „Habt ihr Tesa dabei?“, fragt er uns. „Der Auspuff ist abgebrochen.“ Und Harm Schumacher, der unseren Mercedes 280 S bis hierhin sicher gelenkt hat, gibt die beruhigende Antwort: „Wir haben auch Draht dabei. Ich lass euch die Werkzeugtasche da.“ Gerald dankt und verschwindet wieder unter dem Chassis.

Der Unfall des Ehepaars im Zweisitzer wird zum Running Gag des weiteren Rallye-Verlaufs durch den Osten Mittelfrankens. Die 25. ADAC Süd-Rallye-Historic 2023 ist ein Geschicklichkeitswettbewerb für Automobilisten, die gern am Lagerfeuer über Kraftstoffe und Ersatzteile plaudern, die Benzin meist schon seit der Kindheit im Blut haben und ihre Schätze gegen die Stoppuhr über kaum befahrene Nebenpisten manövrieren. Es ist eine Schau der Autoästhetik und eine Rallye der Insiderwitze. „Fataler Irrtum aus Turin“, werden die Liebhaber später über Geralds Auto spotten – die Abkürzung dieses Spruchs ergibt den Namen des italienischen Herstellers Fiat. Gerald und seine Frau bekommen den Spott nicht mit, überraschen würde er sie aber bestimmt nicht. Seit jeher bezahlen sie ihre optische Überlegenheit mit andauernden Werkstattbesuchen, die auf unseren Fahrer praktisch nie zukommen, weil Daimler in den frühen Siebzigerjahren so solide gearbeitet hat.