Aktualisiert am

Detox-Hotel in Südspanien

Detox-Hotel in Südspanien :

Detox-Hotel in Südspanien : Schöne neue Wellnesswelt

Hier verlieren Menschen Gewicht, manchmal aber auch das Zeitgefühl. Bild: Arezu Weitholz

In möglichst kurzer Zeit möglichst viele Zahlen: Wer in den Hügeln der südspanischen Sierra Helada im SHA gesund altern will, hat meistens keine Zeit zu verlieren, nur ein bisschen Geld.