Von den Harmony Gardens führt Ormonds Kollege Dylan Williams durch dichte Vegetation in allen Grünschattierungen über die dritte Etappe des Weges. Die Sonne steht hoch. Eine Zimtpflanze mit länglichen, ledernen Blättern schlängelt sich an einem Baumstamm empor. Williams zeigt, wie die Pflanze so vom Stamm zu trennen ist, dass sie im heimischen Garten problemlos anwächst: „Der Weltmarktpreis für hochwertigen Zimt geht gerade durch die Decke, viele Leute verdienen sich mit dem Gewürz etwas dazu.“ Es geht langsam voran, weil der Wanderführer mit seiner Machete den Weg freischlagen muss. So ähnlich muss sich Alexander von Humboldt während seiner Südamerika-Reise vor rund 220 Jahren gefühlt haben, nur dass dessen Führer nicht telefonierten. Unablässig versucht Williams mit seinem Handy eine Führung in Giraudel zu organisieren. Der Ort, etwa auf der Hälfte der Etappe, ist berühmt für seine Blumen.

In Wotten Waven geht der Tag zu Ende. Jetzt sind die natürlichen Open-Air-Pools des Ortes mit ihren unterschiedlichen Wassertemperaturen aufgrund vulkanischer Aktivitäten genau das Richtige. Sehenswert ist auch das Atelier von Gharan Burton, einem der vielen Kreativen der Insel, die sich in der Waitukubuli Artist Association zusammengeschlossen haben. In überschwänglichen Farben, die typisch sind für die Malerei in der Karibik, beschreibt der 37-Jährige den Alltag auf Dominica. Der Rundgang durch die Galerie gerät selbst zu einer Reise.