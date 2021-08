Slowenien : Der Stein ist grün geworden

So tief reichen die Dolinen beim Dorf Škocjan hinab, dass man sich ganz unten fast schon in der Hölle wähnt. Bild: Picture Alliance

Man darf Dichtern nicht im­mer trauen. Vieles haben wir über den Karst oberhalb von Triest gelesen, von seiner ar­chaischen Atmosphäre, seiner steinernen Wucht, seinem blendenden Weiß. „Felsen und Wacholder und Sterne und dazwischen mein Weg“, dichtete 1921 der slowenische Poet Srečko Kosovel über seinen Karst, und auch der Triestiner Autor Scipio Slataper hörte im Karst den „Schrei der Steine“. Doch wo ist hier die weiße Steinlandschaft, die so oft be­schrieben wurde? Zwischen den alten Karst-Dörfern Dutovlje und Tomaj dehnt sich ein zauberhafter Garten aus Wein­reben, Feigenbäumen und Kürbisfeldern. Nicht durch eine Steinwüste, sondern durch ein Früchteparadies wandern wir zu dem Haus in Tomaj, in dem der genialische Srečko Kosovel mit nur dreiundzwanzig Jahren starb. Kann man den Dichtern also gar nichts glauben?

„Doch“, sagt der Geograph Andrej Bandelj aus dem Karststädtchen Komen, der uns kenntnisreich durch diese Landschaft führt. „Aber inzwischen ist der Stein grün geworden. Als die beiden schrieben, war unser Karst wirklich noch eine Wüste.“ Zum Beweis zeigt er Fotos von 1890. Man sieht nur eine Gegend oh­ne Baum und Strauch. Heute wachsen an derselben Stelle Wälder aus Schwarzkiefern, Steineichen und Akazien. „Das verdanken wir der österreichischen Monarchie. Ihr Geschenk an uns war die Aufforstung des Karstes. Dass die Sache so erfolgreich würde, konnten die Dichter da­mals nicht ahnen.“ Andrej Bandelj hat recht: Die Donaumonarchie, zu der das unwirtliche Gebiet über der Hafenstadt Triest bis 1918 gehörte, begann auf dem wasserarmen Hochplateau ein landschaftsveränderndes Kultivierungswerk ersten Ranges. Dort, wo einst die Bora jede Erdkrume wegfegte und das Wasser in die Felsspalten rann, entstand nach und nach eine Humusschicht. Früher sam­melten die Menschen die spärliche Er­de in den Dolinen, den kreisrunden Einbrüchen in der Karstoberfläche. Einige dieser Kreise finden sich gleich hinter dem Bahnhof des Karststädtchens Divača. Schnurgerade ziehen sich Staudenreihen und Kartoffelzeilen durch das Rund der Doline.

Alle Bienen stammen aus Slowenien

„Das waren früher unsere Gärten“, sagt Bandelj. „Erde und Wasser sind hier kostbar. Vielleicht sind wir deshalb ein Volk von leidenschaftlichen Gärtnern.“ Zum Beweis lädt er uns auf den Hof seiner Großmutter ein. Er liegt in Kregolišce, einem Weiler im Nirgendwo großer Bü­sche und kleiner Wege. Am Ende führen sie tatsächlich zu einigen Steinhäusern, die sich wie Rebhühner in die Buschlandschaft ducken. Ein grünes Tor steht offen, dahinter Zitronenbäumchen, Hüh­ner, Bienenstöcke und der herrliche Duft von Malvasiertrauben. Die Begrüßung ist voller Herzlichkeit und „šnops“. Alles hier, Wein, Schnaps, Früchte, Eier, ist aus eigener Produktion. Und natürlich der Honig. Was für Sorten es da gibt: wei­ßen, braunen, goldenen, sogar roten. Jeder Honigfan gerät zwangsläufig aus dem Häuschen. Bandeljs Vater zeigt uns seine Bienenstöcke: „Unsere Bienen sind wie wir Slowenen: brav und fleißig.“ Und wir erfahren, dass die europäische Biene, die „Karnische“, ursprünglich aus Slowenien stammt – ein Geschenk des kleinen Landes an die Welt. Dann zeigt Bandelj uns eine alte Bewässerungsrinne. „Sehen Sie, die ist noch von den Österreichern. Sie hat funktioniert, bis die Italiener kamen.“