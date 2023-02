Sein Name ist „Snowflake“, Schneeflocke, und natürlich trägt er Weiß, ausschließlich Weiß. Er hält das immer so, wenn er Skifahren geht, weil er sich wohlfühlt darin, weil er sich in die Natur einfügen will und auch, weil es längst sein Markenzeichen geworden ist. Snowflake heißt eigentlich Heinrich Giesker, ist sechsundsiebzig Jahre alt und eine Legende in Engelberg. Fast jeden Tag ist er auf Skiern unterwegs, auf und neben der Piste, ohne Mütze, ohne Brille, mit wehendem Haar. Mittagspause macht er nicht, braucht er nicht, schade um die Zeit, wenn man stattdessen Ski fahren kann. Vor Jahren sagten sie ihm am Ende des Winters einmal, er sei von allen Liftkarteninhabern am meisten Ki­lometer gefahren in der abgelaufenen Saison, sie hätten das anhand der Karten ausgewertet, könnten sie ihm auch gern ausdrucken, wenn er wolle. Wollte er nicht. Schön, dachte er, aber eigentlich egal: „Ich wusste damals gar nicht, dass so was möglich ist.“

Spektakuläre Geländeabfahrten

Für Giesker zählt anderes. Wichtig sind nicht Stunden, Kilometer oder Stundenkilometer, es ist ein Gefühl, das er sucht, von dem er nicht genug bekommt, auch mit sechsundsiebzig Jahren nicht. Darum ist er so oft auf den Hängen des Schweizer Skigebiets Engelberg-Titlis unterwegs, bevorzugt auf denen, die als „Big Five“ international bekannt geworden sind: Galtiberg, Laub, Steinberg, Sulz, Steintäli. Fünf lange, anspruchsvolle, landschaftlich spektakuläre Geländeabfahrten, unpräpariert, aber ohne Aufstieg von Liften und Bahnen aus erreichbar. Für viele Freerider zählen sie zum Besten, was ihr Sport zu bieten hat, ab­wechslungsreich, teils alpinistisch he­rausfordernd, bis zu acht Kilometer lang, mit bis zu zweitausend Höhenmetern. Die Gletscher, die Eiswände, die Fels­abbrüche, Kuppen, Klippen, Couloirs. „Es gibt Situationen, da denkst du, du schwebst“, sagt Giesker. „Es gibt nichts Schöneres.“

Den Winter verbringt Giesker deshalb größtenteils in Engelberg, er hat dort ein kleines Apartment, neben seinem eigentlichen Zuhause in Luzern. Früher war er erfolgreicher Modeunternehmer. Inzwischen schwärmt er lieber von den Farben des Abendhimmels am Ende des Skitags. Die Augen für die Natur habe ihm sein Vater geöffnet, ein Kunstmaler, dessen Wegen er immer wieder gefolgt ist, beim Forellenfischen, beim Kristallsuchen, beim Freeriden. Da findet er Ruhe, Kraft, Glück. Das Alter? Sei nicht entscheidend. „Man muss wissen, was man gern tut, dann entsteht eine Linie durchs Leben“, sagt Giesker. Die Art, wie er Ski fährt, wirkt wie ein Ausdruck dieser Linie: In weiten, gleichmäßigen Schwüngen zieht er über den Hang, rhythmisch, harmonisch, ein bisschen aus der Zeit gefallen, das Carving-Zeitalter elegant umkurvend. Sein Stil hat nichts Gewolltes, nichts Brachiales, nichts Demonstratives, scheinbar mühelos gleitet er dahin, in einem langen, ruhigen Fluss, der ihn auch dann noch zuverlässig davonträgt, wenn einem selbst längst die Oberschenkel brennen.

Fahren im freien Gelände

Engelberg, in der Zentralschweiz auf tausend Meter Höhe gelegen, steht nicht nur bei Heinrich Giesker hoch im Kurs. Viele passionierte Skifahrer kommen hierher, weil das Fahren im freien Gelände, abseits markierter und kontrollierter Pisten, in dem Ort eine lange Tradition hat. In den Sechziger- und Siebzigerjahren zog Geny Hess schon im Tiefschnee seine Spuren, er war Hotelier damals, bot die Ausflüge ins Abenteuer in seinem Haus an, führte täglich seine Gäste. Und: „Es hat ihnen so gefallen, dass sie immer wiedergekommen sind“, sagt er. Später kam der amerikanische Filmemacher Warren Miller, auch Filmteams aus Skandinavien verbreiteten die Kunde weiter.