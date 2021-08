Bildband „Japan 1900“ : Fotos, die Sehnsüchte stillen

Von Japan spricht man anders als von, sagen wir, Portugal. Obwohl es uns näher ist und dem Kenner viele exquisite Dinge bietet. Japanbegeisterung ist derzeit nicht nur ein Statussymbol, eine vom Gegenstand losgelöste Chiffre für einen raffinierten, werthaltigen Geschmack. Unter Menschen, die sich als Weltbürger betrachten und gern davon erzählen, ist sie zu einem leicht handhabbaren, intellektuellen Accessoire geworden. Mit dem Faible für Japan schmückt man sich wie einst mit allem, was unter französisches „savoir vivre“ fiel. Wer heute über Japan spricht (Sushi, Manga, Tee, Tokio), hofft häufig insgeheim, dass der Gesprächspartner ihm nicht in diese teure, vermeintlich fremde Nische voller unerhörter Genüsse und Gedanken folgen kann. Man sonnt sich im Glanze Nippons und grüßt den Sushi-Meister nun so enthusiastisch wie einst den Wirt des Nobelitalieners, bei dem man ewig nicht mehr war.

Die gute Nachricht: Der Taschen-Bildband „Japan 1900“, der zur Eröffnung der Olympischen Spiele Ende Juli erschienen ist, ist zwar stark auf diese Art Japanliebhaber zugeschnitten, bietet aber auch jenen An- und Einsichten, die schon ein wenig hinter die schillernde Fassade der mächtigen Marketing-Ideologie des „Cool Japan“ blicken konnten. Der Band versammelt mehr als 700 „Vintage“-Fotografien auf 536 Seiten. Das abgegriffene Wort „Vintage“ in der Verlagsankündigung meint, dass die Bilder aus der Meiji-Zeit (1869 bis 1912) stammen – vielleicht eine der interessantesten Epochen des Landes, das sich unter dem Meiji-Tenno Mutsohito gen Westen öffnet, um sich – mit all den schrecklichen Folgen – als imperiale Großmacht im internationalen Machtgefüge zu behaupten.

Diese Öffnung des wiederhergestellten Kaiserreiches geht mit der Erschließung neuer Schifffahrtsrouten einher und dem, was der Bildband das „goldene Zeitalter des Reisens“ nennt. Das Inselreich ist zu diesem Zeitpunkt binnen weniger Wochen vergleichsweise bequem auf dem Seeweg erreichbar: Die Schiffe der „Pacific Mail Steamship Company“ bringen den Reisenden von San Francisco über Hongkong nach Yokohama, Kobe und Nagasaki. Von Bremerhaven aus braucht ein Schiff des Norddeutschen Lloyds etwa vierzig Tage bis Yokohama. Zuvor war man, wollte man Indien, China oder Japan bereisen, bis zu einem Jahr zu Land und zu Wasser unterwegs.

Ein wenig von diesen weltbewegenden Umbrüchen erfährt man in der Einführung, die sich nicht groß mit den Schwierigkeiten der Transformation aufhält. Sie stammt vom Ko-Autor Sebastian Dobson, der zur Fotografiegeschichte Japans und Ostasiens forscht und zusammen mit der Bildredakteurin und Autorin Sabine Arqué die überwiegend kolorierten Schwarz-Weiß-Aufnahmen ausgewählt hat. Ergänzt und dekoriert wird die Auswahl durch Details wie Speisekarten, Holzschnitte, Postkarten, Gepäcketiketten oder Kartenmaterial.

Wirkt der Blick in der Bildauswahl auf den ersten Seiten noch sehr männlich – abgebildet sind prachtvoll kostümierte Frauen, deren eingeöltes Haar schimmert wie Obsidianglas –, öffnet er sich mit Be­ginn der nach Regionen gegliederten Ka­pi­tel in die Natur und das Stadtleben jener Orte, die bereits touristisch erschlossen waren. Männlich bleibt er deshalb, weil die Aufnahmen dieser Zeit (bis auf Ausnahmen wie die Fotografin Ryu Shima) vornehmlich von Männern stammen, die dank des einsetzenden Industrialisierungsschubes und neuer Techniken einträgliche Geschäfte mit dem Medium Fotografie machen. Zu ihnen gehört neben dem ausgewanderten Italiener Felix Beato auch der Japaner Kimbei Kusakabe, der in seinem Fotostudio „K. Kimbei“ auf der Honcho-Dori in Yokohama ein stolzes Angebot an Souvenirfotografien bereithielt. Beato, Kusakabe und auch Kajima Seibei sind Teil jener Schule, die später als Yokohama-Shashin (Yokohama-Fotos) be­zeichnet wird. Kusakabe zeigt in seinen Bildern überwiegend Frauen, die sich vor künstlichem Hintergrund mit Requisiten japanischem Handwerk und landestypischen Bräuchen widmen.

Wir sehen Glühwürmchenfängerinnen im Kimono und Muschelsucherinnen. Porträts von Frauen sind zu dieser Zeit schlicht ein Renner. Das Problem: „Anständige“ Frauen ließen sich damals selten fotografieren. Einerseits galt es als unschicklich, andererseits war auch in Japan der Aberglaube verbreitet, dass der Akt des Fotografierens der abgelichteten Person einen Teil ihrer Lebenskraft raubt. So muss Kusakabe auf Frauen aus seiner Familie oder solche zurückgreifen, die ohnehin bereits mit ihren körperlichen Reizen ihr Brot verdienten.