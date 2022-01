Nationalpark Hunsrück-Hochwald : Man sieht den Wall vor lauter Bäumen nicht

Die kleinen Türme reihen sich am Fuße des Walls, und Patric Heintz muss ein paar Meter den Hang hinunter, bis er vor ihnen steht. Seinem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, möchte er sie jetzt am liebsten umtreten. Würde die Sache aber nicht besser machen. Stattdessen beginnt er Stein für Stein abzutragen und zurückzulegen. Auf diesen gigantischen Wall, der von hier unten aussieht, als reiche er hinauf bis zum Himmel.

Vor zweieinhalb Jahrtausenden haben die Leute, die wir heute Kelten nennen, das Bollwerk errichtet, um ihre Siedlung dahinter zu schützen. Und vor zweieinhalb Tagen haben Wanderer Steine aus diesem Wall herausgenommen, um sie zu kleinen Türmchen aufzuschichten – länger kann es nicht her sein, der Nationalpark-Ranger kontrolliert den Ringwall bei Otzenhausen regelmäßig. Kinder? Ach, denen könnte man das ja nachsehen. „Es sind aber fast immer Erwachsene, die solche Türme bauen. Da können wir noch so viele Schilder aufhängen. Selfies sind wichtiger.“ Heintz legt die letzten Steine zurück hinauf in den Wall, in Lücken, die sie tatsächlich hinterlassen haben oder auch nicht, die Originalarchitektur verzeihe da kleinere Fehler, meint er. „Zweieinhalb Jahrtausende stand das unberührt da. Aber da gab es Instagram ja auch noch nicht.“

Der Ringwall von Otzenhausen ist eines der ältesten Bauwerke Deutschlands – und ein zentraler Ort im jüngsten Nationalpark der Republik. Seit gut sechs Jahren gibt es den Nationalpark Hunsrück-Hochwald jetzt. Der allergrößte Teil der insgesamt hundert Qua­dratkilometer Fläche liegt auf rheinland-pfälzischem Gebiet, ein kleiner auf saarländischem. So wie der Wall. Jeder, der im Umkreis von 50 oder 60 Kilometern zur Schule gegangen ist, wurde früher beim Wandertag hierhin geschleppt, zum Hunnenring, wie man lange Zeit sagte. „Die keltische Kultur hat man ja eher mit Ländern wie Irland in Verbindung gebracht“, meint Heintz. „Dass es hier bei uns auch ein keltisches Erbe gibt – das wurde lange Zeit vernachlässigt. Obwohl man es eigentlich schlecht übersehen kann.“ Der Wall ist zweieinhalb Kilometer lang, 40 Meter breit und zehn hoch. Irgendwer hat ausgerechnet, dass man mit seinen Steinen umgerechnet 3000 Einfamilienhäuser bauen könnte.

Der Urwald von morgen

Und gleich hinter dem Wall beginnt der Wald, und um den geht es ja in diesem Nationalpark vor allem. Den möchte man schützen. Den möchte man – nein: eben nicht hegen und pflegen. Sondern einfach nur in Ruhe lassen. Und ihn so bewahren für die Generationen, die sonst vielleicht nicht mehr so viel Wald entdecken können. „Willkommen im Urwald von morgen!“ ist das Motto des Schutzgebiets, und wie schnell sich der allmähliche Übergang vom bewirtschafteten Forst zur Wildnis vollzieht, lässt sich schon jetzt beobachten. Auf dem Wanderweg vom Ringwall Richtung Neuhütten zum Beispiel sieht es aus, als sei am vergangenen Wochenende ein missmutiger Godzilla unterwegs gewesen. Entwurzelte Bäume überall, beindicke Äste liegen kreuz und quer über dem Pfad, abgerissene Kronen versperren die Sicht. An manchen Stellen muss man einen weiten Bogen durchs Dickicht schlagen, weil man sonst über zwei Meter hohe Baumwurzeln klettern müsste.