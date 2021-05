Dauergäste : Der neue Mensch im Hotel

Die Pandemie hat die Hotellandschaft sehr verändert. Jetzt dürfen die Häuser in Bayern wieder für Touristen öffnen. Wie soll das gehen? Zu Besuch bei Langzeitgästen und Gestrandeten in München.

Einer unbestätigten Weisheit zufolge reichen ein Bett und ein Schreibtisch zum Leben. Clarissa und Carlos Feio haben sogar zwei Tische. Einer lässt sich verschieben. Damit ist das Zimmer aber auch voll. Bis auf die kleinen Märchenfiguren im Schrank und der „Montanha Mágica“, dem „Zauberberg“ auf Portugiesisch neben dem Bett, gehört nichts davon ihnen. Wenn sie arbeiten, sitzen beide sehr still mit Blick über das Bett zum Fenster. Manchmal klopft dann trotzdem jemand, um die Wäsche abzuholen, aber das ist ja eigentlich das Beste an der ganzen Sache: dass man nicht waschen muss.

Elena Witzeck Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge





Zu Besuch war noch nie jemand in ihrem Zimmer im fünften Stock, wer auch? Diese Stadt, München, ist ihnen noch fremd. Mittags gehen sie an die Isar. Zum Marienplatz ist es auch nicht weit. Als sie wegen Carlos’ Job noch in London lebten, war das Pendeln für sie „eine aggressive Erfahrung“. Die Fahrt zur Arbeit dauerte genauso lang wie heute ein Ausflug von München nach Augsburg. Das Leben war unerträglich teuer. Seit Januar ist die Stadt vor ihrer Tür und der Job im Hotelzimmer. Als Ausländer eine Wohnung zu bekommen in einer großen deutschen Stadt, noch dazu während der Pandemie, vielleicht sogar zentral gelegen, weil man nicht auf Bus und Bahn angewiesen sein möchte: nahezu unmöglich, sagen sie.