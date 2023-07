Es ist der Moment, in dem wir uns endgültig von unserem irdischen Dasein zu verabschieden scheinen, von der beschwerlichen Existenz auf der Erdkruste und zu einem Zwitterwesen aus Mensch und Vogel werden, vogelfrei in einem nie gekannten Wortsinn. Es ist der Moment, in dem das Seil gelöst wird, mit dem uns die kleine Propellermaschine in die Höhe geschleppt hat, und wir nun unserem Schicksal überlassen sind, ganz allein auf uns gestellt, von keiner Antriebstechnik mehr beschützt, himmelhochjauchzend bei jedem Aufwind, zu Tode erschrocken bei jedem Luftloch. Kaum ist die Propellermaschine abgetaucht, umfängt uns eine berauschende Stille, eine elysische Ruhe, nur untermalt vom leisen Säuseln des Windes am Bug und an den Tragflächen. Wir schweben durch die Luft, gleiten durch die Atmosphäre, wir fühlen uns, als hätte man uns Flügel verliehen. Die Erde unter uns ist zur Spielzeugwelt, der Himmel ringsum zu unserem Komplizen, das Segelflugzeug zu unseren Schwingen und ein Menschheitstraum endlich auch für uns wahr geworden: Wir fliegen zum ersten Mal wie ein Vogel nur mit den Kräften der Natur. Wir sind Ikarus, der aber nicht für seine Hybris grausam mit dem Tode bestraft, sondern in ein paar Minuten sicher auf der Wasserkuppe landen wird, der Wiege des weltweiten Segelfliegens.

Tollkühne Männer in fliegenden Kisten

Jakob Strobel y Serra Redakteur im Feuilleton, zuständig für das „Reiseblatt“. Folgen Ich folge

Die Wasserkuppe ist der höchste Berg Hessens, ein kahler, 950 Meter hoher Buckel, der wie ein glatt rasierter Schädel aus den Wäldern der Rhön ragt, umringt von einem Grün, so satt, als habe sich die Mittelgebirgslandschaft den Bauch mit einer ganzen Herde Rhön-Ochsen vollgeschlagen. Das Wort Kuppe beschreibt die Gestalt des Berges ausgezeichnet, besonders viel Wasser gibt es auf ihm allerdings nicht, auch wenn hier die Fulda entspringt, Hessens längster Fluss. Vielmehr leitet sich der Name von der alten Flurbezeichnung Wass ab, die Weideplatz bedeutet – und diese topographischen Besonderheiten sollten der Wasserkuppe zu einer Karriere verhelfen, die keinem ihrer Nachbarberge vergönnt war: Die blanken, aber nicht schroffen Flanken sorgen dafür, dass von allen Seiten unverwirbelte Aufwinde den Berg hinaufwehen, die Weideflächen bieten ideale Start- und Landeplätze, und die exponierte Lage sorgt für viel Sonneneinstrahlung und damit für Thermik im Überfluss.