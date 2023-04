Ein wenig erinnert die Hamburger Elbphilharmonie mit ihrem turbulent in die Höhe fahrenden Dach ja an eine Person, der vor Schreck die Haare zu Berge stehen, und am vergangenen Sonntag verstand man auch, wie es dazu im Hamburger Hafen kommen kann: Wie aus dem Nichts gab es plötzlich ein Getute, bei dem einem wirklich fast die Ohren wegflogen.

Es gab einen guten Grund für den haarsträubenden Lärm im Hamburger Hafen: Der französische Eisbrecher Le Commandant Charcot tauchte auf. Er wurde 2021 in Dienst gestellt, war seither - als erstes französisches Schiff überhaupt – am geographischen Nordpol gewesen und auch fast am Südpol, an dem schiffbaren Breitengrad nämlich, der dem Südpol am nächsten ist, in der Bay of Whales im Rossmeer, von der aus schon Amundsen zum Südpol gelangte.