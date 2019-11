Papua-Neuguinea : Augen auf!

Der Lake Murray im Westen Papua-Neuguineas ist fast viermal so groß wie der Bodensee – ein Binnenmeer, an das weder Straßen noch Gleise führen. Liegt das am Monster, das dort leben soll?

Natürlich Make-up! In den Dörfern rund um den Lake Murray in Papua-Neuguinea kommt die Bemalung aus dem Wald, nicht aus der Plastiktube. Bild: Fabian von Poser

Spätestens als Slim Baro, ein hagerer Mann vom Stamm der Kuni, begann, mit einem verkrüppelten Ast die Fußabdrücke gleich dreier Lebewesen in den Sand zu zeichnen, begann ich, an der Geschichte zu zweifeln: den Fußabdruck eines riesigen Menschen, den eines Krokodils und den eines Wallabys. Doch es gab keinen Grund, Baro die Geschichte nicht zu glauben, denn das ganze Dorf war überzeugt, dass es so gewesen war, wie er sagte.

Die Sonne brennt wie Feuer, als unser Boot auf Pangoa anlegt, einer Insel mit ein paar Dutzend versprengten Holzhütten am Westufer des Sees. Baro war zwölf, als ihm das Monster begegnete. Es war ein Freitag oder ein Samstag, daran erinnert er sich genau, denn am Wochenende spielten die Kinder immer auf der Landebahn, die von Missionaren in den Wald geschlagen worden war. Baro sah es nicht, er spürte es. Er spürte, wie der Boden unter ihm vibrierte, die Füße keinen Halt mehr fanden, er glaubte zu stürzen.

Doch fangen wir von vorne an: Zwei Tage vor der Audienz bei Slim Baro waren wir mit einer in die Jahre gekommenen PAC 750 XL vom Hochland Papua-Neuguineas über watteweiche Wolken hinunter an den Lake Murray an der Grenze zu Indonesien geschwebt. Wir waren bei der Landung auf einer Wiese umringt von Hunderten von Menschen. Mit der „Lake Murray“, einem 60-PS-Außenborder aus Aluminium, glitten wir eine halbe Ewigkeit über den tiefblauen See. Und jetzt stehen wir an einem der abgelegensten Orte der Erde und hören die Geschichte eines Monsters, das die Einheimischen Mangai-Eve nennen.

Mit Pfeil und Bogen auf die Jagd

Mit 2000 Quadratkilometern ist der Lake Murray in der Regenzeit der größte See in Papua-Neuguinea. Die 7000 Menschen an seinem Ufer leben ein einfaches Leben. Mit Pfeil und Bogen stellen sie Baumkängurus, Wallabys, Kasuaren, Hirschen und Wildschweinen nach. Sie durchpflügen den See mit selbstgezimmerten Kanus, um zu den besten Fischgründen zu gelangen, und gelten als ausgebuffte Krokodiljäger. Und sie pflanzen auf freigejäteten Lichtungen im Wald Maniok, Mais, Süßkartoffeln und Wasserbrotwurzeln an.

„Der See ist alles, was wir haben“, sagt Baro. „Wir fischen in ihm, wir waschen uns in ihm, wir trinken sein Wasser.“ Baro trägt löchrige Shorts und ein fleckiges Poloshirt, als wir mit ihm die Insel abschreiten. Dabei war Pangoa einst ein fortschrittlicher Ort. Es gab eine Missionsstation der London Missionary Society (LMS), ein Elektrizitätswerk, eine Krankenstation, ein Geschäft und eine Kirche. Doch als die Missionare nach der Unabhängigkeit Papua-Neuguineas von Australien im Jahr 1975 nach und nach das Land verließen, war schnell Schluss. Nicht einmal ein Jahr verging, da lief nichts mehr, denn niemand konnte die Technik bedienen.

Baro sieht blass aus im gleißenden Sonnenlicht, als wir uns mit ihm auf die Suche nach irgendeiner Evidenz für die Existenz des Monsters machen. Es ist eine absurde Szene: Der 45-Jährige ist jetzt umringt von Menschen. Zwischen Farnblättern sucht zunächst er selbst, dann das ganze Dorf nach den Spuren. Nichts. Nach einer halben Ewigkeit zeichnet Baro die Spuren selbst in den Sand. „Mangai-Eve kann ein Krokodil sein, ein Wallaby, eine Schlange oder auch ein Mensch“, sagt er.