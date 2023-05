Jaja, den König, den sehe man hier oft, er spaziere gerne durch den Wald, sammle Pilze und grüße freundlich – das erzählen die ergebenen Untertanen in den schottischen Highlands, rund um das royale Anwesen Balmoral Castle und das Örtchen Braemar. So gut wie jeder hier hat den König schon mal ge­troffen, und davor war es die Königin, die sich in den Highlands so menschennah gab, dass die Menschen diese Anekdoten allenfalls verschwommen andeuten, aber nie ganz preisgeben. Unschärfe, so scheint es, ist das Prinzip dieser Gegend.

Andreas Lesti Redakteur im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Folgen Ich folge

Erst vor einer Woche waren wir dort, und Braemar war bereits be­rauscht von Krönungsvorfreude. Die Zeitungen vermeldeten das Krönungsmal, Spinat-Quiche mit Bohnen, das am 6. Mai bitteschön al­le im Königreich nachkochen sollen. Und im Gegensatz zu den lokalen Untertanen plauderten einige ausländische Braemar-Stammgäste ihre Charles-Schwänke aus. Einer davon geht so: Vor einem halben Jahr, kurz nach dem Tod der Königin, begab es sich eines Tages während eines verregneten Waldspaziergangs, dass plötzlich ein einsamer Mann mit einem halb gefüllten Pilzkorb zwischen den Bäumen auftauchte: seine Majestät, der König! Er grüßte und verschwand wieder. So, und nicht anders, sei es gewesen.

Ein Spazier-König und „Scottish Porridge“

Moment. Diese Geschichte kam uns doch irgendwie bekannt vor. War das nicht so ähnlich in der Zeitung gestanden? Hatte das nicht eine Kollegin auch so erlebt? Genau – auch sie hatte Charles im verregneten Wald bei Braemar gesehen, sie saß in einem Landrover und sah den Spazier-König mit Pilzkorb am Straßenrand. Konnte das sein?

Am nächsten Tag gab es „Traditional Scottish Porridge“ zum Frühstück, „with a nip of Whisky“, wie auf der Karte stand. „Lovely“, sagte die schottische Bedienung. Nur: Der „nip“ war ein doppelter Single Malt, den man mit dem Porridge verrühren solle. Es war halb neun Uhr morgens, und die Wärme des Porridge trieb den Whisky in die Nase und die Tränen in die Augen und versetzte uns in einen königlichen Zustand der Entrücktheit. Die Nachricht drang dennoch durch die unscharf gewordene Welt: Der König ist da! Für ein paar Tage verweile er in Balmoral.

Später wanderten wir mit einer sogenannten Whisky-Botschafterin durch die Highlands, und gerade als etwas Klarheit ins Bewusstsein zu­rückkehrte, erkannten wir in der Ferne einen einsamen Mann. Ist er es? Könnte das sein? Die Botschafterin blieb ruhig. Ja, das könnte er durchaus sein. Der Mann kam näher, noch näher, ganz nah – er war es nicht. Doch versetzte uns die schiere Möglichkeit eines Treffens (und ein Whisky-Tasting) in eine gewisse, sagen wir: Illusionsbereitschaft. Auf dem Weg zur königlichen Destillerie Lochnagar sahen wir ein Polizeiauto und waren uns sicher: Er muss hier irgendwo sein! Eine weitere Whisky-Verkostung in der Destillerie bestärkte uns in diesem Glauben.

Und tatsächlich! Auf dem Rückweg zum Hotel, so erzählten der Fahrer und die im Landrover neben ihm sitzende Botschafterin später, sei uns der König im Auto entgegengekommen. Wir saßen hinten, in der Single-Malt-Unschärfe, und haben nichts gesehen. Er war es wirklich? „Wirklich, wir haben ihm direkt in die Augen gesehen.“

Mehr zum Thema 1/

Das Prinzip kam mir bekannt vor. Es gibt in der Nähe von Innsbruck eine Erhebung neben der Autobahn, auf der ein künstlicher Steinbock thront. Dramaturgisch perfektioniert weisen Busfahrer bei der Rückreise ihre Après-Ski-lädierten Touristen im allerletzten Moment darauf hin, nach rechts zu schauen – und alle sind glücklich, einen echten Steinbock gesehen zu haben.