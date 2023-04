Dass es in diesem Teil der Rocky Mountains überhaupt noch Grizzlys gibt, ist Menschen wie Bob Sandford zu verdanken. Der Historiker und Autor aus Canmore hat vor fast einem Vierteljahrhundert das grenzübergreifende „Year of the Grear Bear“ initiiert, um auf die Situation der Grizzlys aufmerksam zu machen. Damals lebten in der Region knapp halb so viele Tiere wie heute, und es wurden kontinuierlich weniger – Jahr für Jahr wurden Bären auf dem Icefield Parkway überfahren, der Transitstrecke mitten durch den Nationalpark. „Wir haben damals jedem Trucker, der nach Alaska wollte, Flyer mit „Slow Down!“-Hinweisen in die Hand gedrückt“, erinnert sich Sandford. Ausstellungen hätten sie organisiert, Vortragsabende am Lagerfeuer. Und sie haben mit den Souvenirhändlern in Banff diskutiert, in deren Regalen sich die T-Shirts mit angeblich komischen Jogger-flieht-vor-Bär-Motiven stapelten. „Das war vergeblich. Die Shirts gibt es heute noch. Und Knuddelbärchen aus Plüsch. Die bekommen die Kinder. Die finden die Tiere dann süß. Und reagieren entsprechend.“



Auch die Brücken und Tunnel am Icefield Parkway hat Sandford damals angeregt. In den vergangenen beiden Jahrzehnten wurden Millionen investiert; mittlerweile gibt es über vierzig dieser Over- und Underpasses zwischen Banff und Lake Louise, über die die Tiere den Highway gefahrlos queren können. Außerdem wird die 232 Kilometer lange Route Abschnitt für Abschnitt eingezäunt. Auch die durch den Park verlaufende Eisenbahnstrecke fordert noch immer Opfer. Nach dem Winterschlaf laufen die Grizzlys gerne über die Trasse und fressen die Getreidekörner, die aus den Frachtwaggons auf die Gleise gefallen sind. Kommt ein Zug, können sie oft nicht schnell genug ausweichen.