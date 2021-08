Österreich : Pfiat di, Gletscher!

Allzu fotogen ist das Eis am Jamtalgletscher nicht. Schiebt man die dünne Schneedecke zur Seite, leuchtet da kein Weiß, kein transparentes Blau, eher Weißgrau mit Sprenkeln. Die dunklen Punkte sind Fichtenpollen, die roten Schleier aus Saharastaub. Auch wenn das Eis im Sommer seit jeher die Partikel seiner Umgebung aufnimmt, schimmert es zukunftsweisend, wenn man weiß: Der Gletscher schmilzt unaufhaltsam, an seine Stelle treten Vegetation und Hitze. Schon jetzt blühen an seinen Ausläufern knallgelbe Blumen zwischen Schnee und Geröll.

Der Jamtalgletscher oder Jamtalferner, wie sie in Tirol sagen, gehört zur Gemeinde Galtür und liegt eingebettet in die Gebirgsgruppe der Silvretta. Umringt von zahlreichen Dreitausendern lässt er sich auf eigene Faust erkunden. Der Alpin-Club Galtür, ein Zusammenschluss von zehn lokalen Beherbergungsbetrieben, bietet seit vergangenem Jahr eine Alternative: die „Pfiat di Gletscher“-Tour, eine wissenschaftlich begleitete Wanderung, die die landschaftliche Veränderung der Alpen erfahrbar machen will. Der Flyer auf der Website des Alpin-Clubs erstaunt: Das österreichische „Pfiat di“ kommt den Einwohnern zum Abschied leicht über die Lippen. Klein darüber steht die hochdeutsche Entsprechung: „Auf Nimmerwiedersehen“. Wie geht das zusammen, so fröhlich und dramatisch zugleich? Die Antwort liegt eine Anmeldung zur Tour und eine Gruppenfahrt mit dem Hüttentaxi hinauf zum Gletscher entfernt.