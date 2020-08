Sommerserie „Ortsmarke“ : So bewirtschaftet man Legenden

Der Himmel so blau wie nie. Keine Kondenshieroglyphen schraffieren das Firmament über der Domstadt, die nur fünf Kilometer Luftlinie nördlich vom Flughafen München liegt. Seit seiner Eröffnung im Mai 1992 hat sich der nach dem früheren Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß benannte Flughafen zum zweitgrößten Drehkreuz in Deutschland entwickelt und der alten Bischofsstadt Wachstum in jeder Hinsicht beschert – Bewohner, Geld, Verkehr, Bekanntheit. Der flughafennahe Stadtteil Lerchenfeld ist mittlerweile der größte der Stadt. Geld will arbeiten, und so ist gegenwärtig nicht nur eine neue Westtangente in Bau, auch die Altstadt von Freising ist eine einzige Baustelle, ebenso der Domberg. Stadterneuerungsprogramm nennt sich das.

Hannes Hintermeier Verantwortlicher Redakteur für das Feuilleton. F.A.Z.

In Weihenstephan ist gerade keine Baustelle, aber das wird sich bald wieder ändern, wenn die vierzig Millionen Euro, die Freistaat und Bund in das von der Technischen Universität München geplante Zentrum für Integrierte Infektionsprävention (ZIP) investieren, in Beton gegossen werden. In dem Neubau sollen dereinst innovative Strategien zur Bekämpfung resistenter Krankheitserreger bei Menschen und Nutztieren entwickelt werden. In Pandemiezeiten eine Investition, die nach Zukunft klingt.