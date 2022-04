Oman : Der Duft des Lebens

Furchteinflößend: Die Festung der Oase Nizwa ist so mächtig und so raffiniert gebaut, dass sie niemals eingenommen werden konnte. Bild: picture alliance / Zoonar

Wir stehen an der Wiege der Globalisierung und sind mindestens zweieinhalbtausend Jahre zu spät dran. Wären wir rechtzeitig gekommen, sähen wir jetzt, wie die Händler von der indischen Pfefferküste in der Lagune des Wadi Darbat ihre kostbaren Gewürze gegen den noch kostbareren Weihrauch eintauschen, jenes sagenhafte Baumharz, das sogar den Odem des Todes vertreibt. Wir sähen Kaufleute aus Mesopotamien, Seeleute aus Persien und die omanischen Beduinen, die ihre Karawanen für den langen Marsch durch die Rub al-Kali beladen, die größte Sandwüste der Erde, damit sich die Pharaonen in Ägypten mit dem Schweiß der Götter einbalsamieren und die Imperatoren in Rom mit dem Duft des Lebens huldigen lassen können. Und vielleicht sähen wir ganz in der Nähe sogar die Emissäre der Königin von Saba, die sich gerade säckeweise Weihrauch als Gastgeschenk für den Besuch ihrer Herrscherin bei König Salomon in Jerusalem beschaffen.

Stattdessen stehen wir vor den Ruinen von Sumhuram im äußersten Süden des Oman, den Überresten einer Stadt, die lange nur als Mythos existierte, bis sie vor fünfundzwanzig Jahren dank italienischer Archäologen zur Gewissheit wurde: Sumhuram ist tatsächlich der Hafen, der ein Jahrtausend lang der Knotenpunkt des weltweiten Handels mit Weihrauch war – diesem Göttergeschenk, das nicht nur wegen seiner kultischen Qualitäten, sondern auch als Medizin hochbegehrt war, als Kortison und Antibiotikum des Altertums, aufgewogen mit Gold und Silber und nirgendwo in so reiner Form zu gewinnen wie von den Boswellien-Bäumen im Süden Omans mit seinen Kalksteinböden und der idealen Mischung aus der Trockenheit der Wüste und den heftigen Regenfällen während des Monsuns.