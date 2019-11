Burma : Gebt Buddha seinen Anteil!

Es sind die Stunden, so lautet ein burmesischer Sinnspruch, in denen die Füße stillhalten: Die Wolken kleben am Himmel, kein Windhauch sorgt für Bewegung in den Palmkronen, nichts regt sich. Nur die Rauchfahne eines kleinen Feuers steigt senkrecht gen Himmel. Fischerboote schwimmen vertäut an der Uferböschung, eine Gruppe Frauen döst im Schatten eines riesigen Urwaldbaumes, und eine Herde Wasserbüffel liegt reglos in einem schlammigen Tümpel. Sogar der große Strom scheint unbeweglich. Nur hin und wieder verraten ein angedeuteter Strudel oder ein zartes Kräuseln des milchkaffeebraunen Wassers, dass er unterwegs ist – in welche Richtung, lässt sich nicht erkennen.

Auch außerhalb der tropisch heißen Mittagszeit dämmert das Leben an den Ufern des Chindwin fast überall langsam und unaufgeregt vor sich hin. Nur zarte Fühler streckt das einundzwanzigste Jahrhundert in diesen Teil Burmas aus, in dem die Zeit vor fünfzig, hundert oder zweihundert Jahren stehengeblieben ist und an manchen Stellen seit den Tagen von Marco Polo kaum eine Veränderung erfahren hat. Die kleinen Dörfer bestehen aus grob zusammengezimmerten Häusern mit Schilf- oder Blechdach, manchmal sind sie aus wertvollem Teakholz solide konstruiert und mit hübschen Verzierungen versehen. In den Vorgärten hängt Wäsche zum Trocknen auf der Leine, die Hausschweine schnüffeln im Sandboden, Kinder planschen im Wasser, Zebu-Rinder grasen am Ufer, Bauern pflügen mit Ochsengespannen ihre Äcker.

Der Geisterglaube ist weit verbreitet

Zwischen den Dörfern erstrecken sich kilometerweit Felder mit Reis und Baumwolle, Bohnen, Zwiebeln, Erdnüssen, Sesam, Betelnüssen und Bananenstauden. Wenn der Wasserpegel nach der Monsunzeit sinkt, verwandeln sich auch viele Uferböschungen in fruchtbare Felder. Es ist ein tropisch grünes, üppiges Agrarland ohne Monokultur, aus dem Palmyrapalmen und Urwaldbäume markant herausragen. Kaum ein Europäer hat diese archaische Landschaft seit dem Ende der Kolonialzeit betreten. Und tatsächlich ist die Zeit hier angehalten worden: Ein halbes Jahrhundert lang haben Militärregierungen Burma von der Außenwelt und ihren Einflüssen abgeschottet. Jetzt werden die Uhrzeiger zwar in großen Städten wie Rangun und Mandalay mit aller Macht voran gedreht, jenseits davon aber scheint die moderne Zeitmessung an vielen Orten noch gar nicht erfunden zu sein.

Dort halten die Menschen unerschütterlich an ihren Traditionen fest. Noch stärker als der Buddhismus ist der Geisterglaube verbreitet. Die Geister sind für die Sorgen des Alltags zuständig, der Buddhismus für die höheren Weihen. Siebenunddreißig kanonisierte Hauptgeister und zahllose lokale Nebengeister sind hilfreich oder schädlich in allen erdenklichen Lebenslagen. Deshalb müssen sie regelmäßig mit Gaben versorgt und bei Laune gehalten werden, deshalb stehen vor vielen Häusern die hölzernen Opferpodeste.