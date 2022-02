Unbekanntes Westafrika : Heilige Inseln und mächtige Frauen

Augustino Openon steht mit nacktem Oberkörper am Ufer und fixiert das kleine Aluminiumboot, das sich der Insel nähert. Der lange Sandstrand ist menschenleer, dahinter ragt eine grüne Wand aus Palmen, Baobabs und Kapokbäumen auf. Augustino zieht die Blicke auf sich. Nicht nur, weil er den Körper eines Bodybuilders hat, sondern weil seine dunkle Haut von langen Narben überzogen ist, die sich wie Schnüre über die Brust ziehen. „Er ist stolz darauf“, sagt sein Neffe Belmiro Lopes, der das Boot mit einer kleinen Besuchergruppe an Bord steuert. „Er hat das Fanado mitgemacht, den geheimen Initiationsritus, den die Bijagos zu geachteten Mitgliedern ihrer Gesellschaft macht.“ Was genau passiert, wenn die Männer und Frauen der Bijago-Ethnie in kleinen Gruppen viele Wochen auf einer ihrer „heiligen Inseln“ leben und sich dem Fanado unterziehen, ist kaum bekannt. „Wer den Ritus mitmacht, verpflichtet sich, niemals ein Sterbenswörtchen zu verraten, und daran halten sich alle“, sagt Belmiro, der selbst noch hadert, ob er dieser archaischen Tradition folgen soll. Denn eines ist gewiss. Wer vom Fanado zurückkehrt, trägt dicke Narben, die Männer auf der Brust, die Frauen am Arm.

Ein Teppich von Mangroven

Belmiro kommt aus Eticoga, einem Dörfchen auf der Insel Orango im Orango-Nationalpark. Der Nationalpark ist Teil eines 1996 ausgerufenen UNESCO-Biosphärenreservats, das den artenreichen Bijagos-Archipel mit 88 Inseln vor der Küste Guinea-Bissaus umfasst.