Das Jahr 2021, Chaos am BER : Kein Abflug unter dieser Nummer

Man hätte spätestens misstrauisch werden müssen, als man zum ersten Mal das knallrote Kunstwerk sah, das in der zentralen Halle des neuen Berliner Flughafens hängt. Die Betreiber des Flughafens sprechen von einem „fliegenden Teppich“. Aus einer bestimmten Perspektive, wenn man die Augen etwas zusammenkneift und die Hände links und rechts rahmend an die Augen hält, erinnert es tatsächlich an einen Teppich – aus allen anderen Perspektiven sieht es wie ein löchriger Topflappen aus oder ein rotes Blatt Papier, das gerade abgefackelt wurde und nun, zerfallend und flugunfähig, zu Boden schwebt; was ein ganz treffendes Bild dafür ist, wie man sich fühlt, wenn man versucht, von hier abzufliegen.

Man hat jedenfalls viel Zeit, sich das Werk der Künstlerin Pae White anzuschauen, denn meistens steht man sehr, sehr lange in dieser Halle. Zu Beginn der Herbstferien warteten Tausende Urlauber hier vier, fünf Stunden, bis sie überhaupt zur Sicherheitskontrolle kamen, die Warteschlangen ringelten sich so ineinander, das nicht mehr erkennbar war, wer eigentlich seit wann wo anstand, es gab Geschrei, verzweifelte Eltern drängelten sich vor und hielten brüllende Kinder anklagend über den Schalter, dessen Personal daraufhin den blauen Informationsbildschirm auf „Außer Betrieb“ umschalteten.