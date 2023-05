Es ist von Telemarktechnik, Stemmbögen, Parallelschwüngen und Carvingkurven die Rede, von Skilehrern und Skirettern, von Aufstiegen und Abfahrten. „Der letzte Sessellift“ ist, wie auch der Titel un­schwer vermuten lässt, ein Roman übers Skifahren. Und geschrieben hat ihn, in kantenscharfer Kenntnis des Themas, John Irving. Der amerikanische Autor, mittlerweile einundachtzig Jahre alt, ist selbst sein ganzes Leben lang Ski gefahren und weiß sehr genau, wovon er schreibt. Auch, weil er seine Geschichte dort stattfinden lässt, wo er selbst jahrzehntelang Skiurlaub gemacht hat: Am etwas verschlafenen Bromley Mountain in Vermont und vor allem im Luxus-Skigebiet von Aspen, jenem alten Silberminenort, der sich zum Tummelplatz für Milliardäre entwickelt hat. Und so fährt man als Leser Schwung für Schwung und Seite für Seite mit und hat nie den Eindruck, aus der Kurve zu rutschen oder gar zu stürzen.

Andreas Lesti Redakteur im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Folgen Ich folge

Und mit den detailreichen Beschreibungen des Ortes, des Skigebietes und des Hotel Jerome setzt „Der letzte Sessellift“ zugleich Aspen ein literarisches Denkmal, das, so könnte man meinen, ganz gut zum übersteigerten Selbstwertgefühl dieses Ortes passt. Nur hat die Realität, und das brächte vermutlich auch Irving zum Schmunzeln, ihre eigenen Gesetze. In Colorado nämlich, jedenfalls ist das Ende März noch so gewesen, will keiner etwas von Irving und seinem Roman wissen.