Am Ende kommen Touristen und bestellen ein Eis: In Auschwitz-Birkenau steht der zurzeit umstrittenste Eiswagen der Welt. Bild: Oliver Maria Schmitt

In Auschwitz steht der zurzeit umstrittenste Eiswagen Europas, vielleicht sogar der Welt. In Auschwitz-Birkenau, um genauer zu sein. Direkt am Weg zum Torhaus, dem ikonischen Hauptgebäude des größten deutschen Konzentrations- und Vernichtungslagers, um noch genauer zu sein.

Diejenigen, die dreihundert Meter vom Auto- und Busparkplatz in Richtung Torhaus gehen und auf dem Weg dorthin schon mal „das“ Foto vom Lagereingang Birkenau schießen, das praktisch alle schießen, müssen an einem kleinen Foodtruck vorbei, über den sich gerade alle aufregen. „Skandal um Stand am KZ“, schreibt der „Berliner Kurier“, „Kiosk verkauft Eis und Waffeln“, empört sich der „Kölner Stadt-Anzeiger“, und die „Bild“-Zeitung fragt aufgebracht: „Wie respektlos ist dieser Eiscreme-Wagen vor dem ehemaligen KZ Auschwitz (Polen)?“ Seit der kleine Komestibilienkarren vor ein paar Tagen in Sichtweite des „Todestores“ (RTL News) Stellung bezogen hat, kennt die Wut kaum noch Grenzen.