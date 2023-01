Sporturlaub : Schläge, die guttun

Los, schlag zu! Fester! Jetzt ein Kick mit dem Knie! Höher! Noch fünfmal“, ruft „A“ in den Boxring, „eine rechte Gerade!“ Trotz Jetlag geben die fünf deutschen Frauen alles. Mit bandagierten Handgelenken und wattierten Boxhandschuhen hauen sie sich den elfstündigen Flug von Frankfurt nach Phuket regelrecht aus den steifen Gelenken. Die Rolle des Boxsacks übernimmt Trainer Vorapong Sriphet und gibt eine mobile Zielscheibe ab. Weil sein Name noch schwieriger auszusprechen ist als das koordinierte Losprügeln, nennt er sich „A“ . Barfuß steht er im Ring, federt und fängt elegant die Hiebe seiner Eleven ab.

Doch einfach draufhauen, damit ist es nicht getan bei der uralten Kampfkunst Muay Thai. Thaiboxen ist Nationalsport und lebt von Technik und Konzen­tration, von Koordination, Körperspannung und Schnelligkeit. Von Fähigkeiten also, die man, ermattet vom Langstreckenflug, nicht parat hat. Trotzdem wirken die Bewegungsabläufe, das Anstrengen in der dreißig Grad heißen und tropisch feuchten Luft be­freiend, fast wie eine Ka­tharsis, und, ja, das Schwitzen, es soll ein Leitmotiv werden bei diesem asiatischen Retreat im Thanyapura Resort. „Kick­boxen ist ein guter Sport für Frauen“, sagt A. „Es funktioniert über Balance, Rhythmus und Choreographie, weniger über Kraft.“ Deswegen schließen sich hier in Thailand und auch in Deutschland immer mehr Frauen dem Sport an. Nach einer Stunde kämpfen, kicken, kloppen leuchten die hochroten Köpfe der Boxschülerinnen im reizvollen Kontrast zum Grün des Dschungels auf den nahen Nationalparkshügeln.