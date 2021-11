Kanadas Vancouver Island : Ein Ort zum Waldwerden

In Tofino auf Vancouver Island besinnt man sich mehr denn je auf die naturverbundene Lebensweise der First Nations. Endlich wird die schreckliche Geschichte von Kanadas indigener Bevölkerung auch im Tourismus zum Thema.

„Das“, sagt sie und schaut mit großen dunklen Augen unter der Alpaka-Mütze so hervor, als würde sie selbst darüber staunen, „kann man auch essen.“ Tsimka Martin lächelt, die schmale junge Frau steckt sich eine Beere vom Strauch in den Mund. Die Frucht ist so verschrumpelt, dass sie eher nach Kaninchenkot aussieht als nach Obst. Martin verzieht den Mund. „Lecker sind die um diese Zeit nicht. Aber für den Winter waren sie gut und wichtig.“ Waren, die Betonung liegt auf der Vergangenheit. Die ist hier besonders nah.

Nicht einfach nur Wald

Es ist ein Spätherbsttag mit Dauerregen, und hätte Tsimka Martin nicht eine moderne Funktionsjacke an, könnte man sich einbilden, es gäbe außerhalb dieses Regenwaldes auf Vancouver Island keine moderne Welt, keine Motorengeräusche von Geländewagen und keine ständig klingelnden Telefone. Es könnte einfach nur Wald in Kanada sein, groß, grün und majestätisch – und die kleine Menschengruppe, die ihn behutsam durchquert. Fragen anders als im Flüsterton zu stellen, traut sich niemand, man fühlt sich ohnehin schon wie ein Eindringling. Dabei gibt es vieles, was man gern wüsste: Wie orientiert man sich in diesem grünen Durcheinander aus Sträuchern, Zedern und Farnen? Wie konnte man Winter überstehen, in denen es so nass war? Wie hat man früher derart riesige Bäume gefällt ohne motorisiertes Gerät?