Im „Eatrenalin“, der neuesten gastronomischen Errungenschaft des Europa-Parks in Rust, reist man beim Essen von den Tiefen des Ozeans bis in die Weiten des Weltraums – oft amüsiert, manchmal aber auch etwas überreizt.

Essen als Erlebnis aller Sinne: Das ist das Motto im „Eatrenalin“, sei es in der Unterwasserwelt oder im traditionellen japanischen Restaurant. Bild: Eatrenalin

Wir waren im Universum und wären um ein Haar für immer in den Weiten des Weltalls verloren gegangen. Wir tauchten in die Tiefen der Ozeane ab, besuchten geheimnisvolle Grotten, sahen Wasserfälle und Sternschnuppen, hörten einen Sushi-Meister den Gong schlagen, und ganz am Ende erweckten wir sogar ein Wesen aus Künstlicher Intelligenz dank Emotionstransfer zum wirklichen Leben. Dabei waren wir nur essen gewesen, nicht länger als zwei Stunden, und keinen einzigen Schritt waren wir bei unserer Reise durch die Erde und den Orbit selbst gegangen. Wie konnte das alles geschehen? War es nur ein Traum? Oder hatte man uns heimlich halluzinogene Pilze unters Essen gemischt?

Restaurant der Zukunft?

Jakob Strobel y Serra stellvertretender Leiter des Feuilletons. Folgen Ich folge

Die Lösung des Rätsels heißt „Eatrenalin“, ist vor Kurzem im Europa-Park Rust eröffnet worden und wird von seinen beiden Schöpfern nicht nur als aufregendstes Gastronomieerlebnis der Welt, sondern auch als Restaurant der Zukunft gepriesen. Thomas Mack, einer der Geschäftsführer des Europa-Parks und dort unter anderem für die Gastronomie zuständig, und Oliver Altherr, Chef des Schweizer Gastronomieunternehmens Marché International, wissen, wovon sie sprechen, denn sie sind selbst leidenschaftliche Feinschmecker – der eine hat das Zweisternerestaurant „Ammolite“ mit dem großartigen Peter Hagen-Wiest als Küchenchef in Deutschlands beliebtestem Freizeitpark etabliert, der andere als gelernter Koch unter anderem bei den Dreisterne-Großmeistern Dieter Müller und Michel Guérard gearbeitet.