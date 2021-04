Vereinigte Arabische Emirate : Impfst du noch, oder reist du schon?

Aktualisiert am

Und, was haben Sie bekommen?“, fragt die Frau am Flughafen, Anfang 30, Bluse, Bleistiftrock. Sie ar­bei­­tet für einen Dienst­leister, der Reisende an den Warteschlangen vorbei, durch die Passkon­trolle, bis zum Wagen schleust. Ihre Pfennigabsätze klackern über die kalten Fliesen. „Oh, Glückwunsch, ich habe nur den chinesischen bekommen.“

„Ach, Sie sind auch schon geimpft? Ich auch!“, sagt der blonde Mann, Mitte 20, hinter der Rezeption im Hotel La Ville. Wie er sagt, wurde er mit dem indischen Stoff geimpft. „Besser als nichts.“ Draußen jault ein Ferrari und klingt, als sehnte er sich nach Aufmerksamkeit.