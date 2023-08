Die Rettung für laue Sommernächte: die elektrische Fliegenklatsche aus dem Haushaltswarenladen an der Piazza Bologna in Rom im Test.

Zu den großen Ärgernissen des Sommers gehören Mücken. Wer zum Beispiel in Rom in Tiber­nähe essen geht, sieht hinterher aus, als habe jemand an den Beinen einen besonders umfangreichen Allergietest vorgenommen. Nachts, im Hotel, das Gleiche: Man schläft ein, man träumt, dass man gezwungen wird, mit einer Feuerqualle zu tanzen, man wacht auf und sieht aus, als habe man genau das getan: Alles, was nicht unter der Bettdecke war, juckt und ist rot angeschwollen, die ebenfalls von Mücken attackierten Kinder sehen aus, als hätten sie eine neuartige Form von Riesenwindpocken.

Gemisch aus Blut und Druckerschwärze

In diesen Momenten entsteht so etwas wie grimmige Mordlust selbst bei Menschen, die vage Sympathie haben für die These, dass Mücken bestimmt irgendwie auch wichtig sind für die Natur und dass es ganz ohne die Bestäubungsfähigkeiten der filigranen Insekten theoretisch sogar keine Schokolade gäbe, wie einem moskitophile Biologen gern erklären. Aber das ist eine These, die beim Gestochenen nicht zählt, die Schokolade ist ihm egal, das Aussterben der Spezies ohnehin nicht zu erwarten: Die Mücke muss sterben.