Lippenstiftmuseum in Berlin : Die Sphinx aus Wilmersdorf

Alles ist unverändert. Da ist der Stuhl, auf dem die Diva saß, um sich schminken zu lassen. Da ist der Spiegel, in dem sie sich währenddessen betrachten konnte, und daneben steht noch immer ein Behälter mit dem eigens für sie angefertigten Gesichtspuder und der knappen Beschriftung: Knef.

Würde Deutschlands berühmtester Filmstar der Nachkriegsjahre, und das war Hildegard Knef, bevor sie später als Sängerin und Buchautorin mindestens ebenso erfolgreich wurde, widerauferstehen, so könnte sie sich – wie sie es zu Lebzeiten oft genug getan hat – in die Helmstedter Straße in Berlin-Wilmersdorf und damit zum Starvisagisten René Koch chauffieren lassen, um sich dort auch zwanzig Jahre nach ihrem Tod noch sehr heimisch zu fühlen. Das wird natürlich nicht geschehen, denn für die große Knef regnet es rote Rosen seit ihrem Tod nur noch im Filmstarhimmel. Aber wohl nirgendwo ist die Erinnerung an Hildegard Knef so lebendig, scheint sie selbst so präsent zu sein wie im Lippenstiftmuseum ihres langjährigen Visagisten, Vertrauten und beruflichen Weggefährten René Koch. Es gibt Menschen, die um sich herum die Illusion entstehen lassen können, als würden sie von einem imaginären Scheinwerferlicht angestrahlt werden. Diese Menschen betreten keine Bühne, sie sind ihr eigener mobiler Veranstaltungsort. Wenn sich die Tür zur riesigen Berliner Altbauwohnung im ersten Stock in der Helmstedter Straße öffnet und René Koch, flankiert vom Mitarbeiter Christian Schmid, plötzlich im Entrée erscheint, dazu mit den Händen wedelt, um den mitgebrachten, vorher angekündigten Hundebesuch mit einem Leckerli zu überraschen, dann geht mehr als nur ein Scheinwerfer an. So etwas nennt man wohl Bühnenpräsenz. Oder Ausstrahlung.

Der Lippenstift verleiht Haltung!

Und wie beschreibt man eine solche Hose, die nie und nimmer eine Jogginghose sein könnte, aber dann doch irgendwie eine todschicke, perfekt sitzende Sporthose ist? Komplettiert mit weißem Oberhemd und heller Weste. Die leicht getönte Brille dazu ist sowieso schon sein Markenzeichen. René Koch, seit Jahrzehnten eine Institution des Berliner Gesellschaftslebens, wirkt auf jene Weise alterslos, elegant und munter, wie sie wohl nur mit einer Mischung aus Disziplin und Lebensfreude erreicht werden kann. Und einer burschikosen Direktheit, die man berlinerisch nennen könnte. „Aber selbstverständlich ist der Lippenstift ein Phallussymbol. Er ist rot und wird größer, wenn sie ihn herausschrauben. Aber viel wichtiger: Der Lippenstift ist politisch. Das müssen sie schreiben! Er verleiht den Frauen Haltung. Er gibt ihnen Selbstbewusstsein. Eine Frau, die einen Lippenstift trägt, wird sieben Sekunden länger angesehen als eine Frau ohne Lippenstift. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Und was kann in sieben Sekunden nicht alles geschehen? Und überhaupt: Roter Mund macht schmale Taille!“ Wenn man so das erste Mal im Salon des Lippenstiftmuseums sitzt, versunken in den Tiefen cremefarbener Sofas, umgeben von funkelnden Vitrinen, mit von gerahmten Fotos und Plakaten tapezierten Wänden, beleuchtet von Kristalllüstern und dazu dem bühnentauglichen Monolog René Kochs lauscht („ich bin ein kosmetisches Medium“), muss man vielleicht erst einmal tief durchatmen. Das ist doch alles sehr erstaunlich. Auf dem großen Tisch stapeln sich Bücher, Kataloge, fotokopiertes Pressematerial und stehen übergroße Lippenstiftmodelle herum. Zwischen all dem sind Rosenblätter dekorativ verstreut. Dann erscheint, aus den labyrinthischen Tiefen der Wohnung plötzlich auftauchend, mit Dieter Stadler der Kurator des Hauses. „Herr Stadler hat Kunstgeschichte studiert“, erklärt René Koch, dessen professionelle Sammelleidenschaft mit dem vielleicht unscheinbarsten Objekt seiner Sammlung begann, dem Volkslippenstift, den die Knef in den frühen Fünfzigerjahren mit dem Slogan „Also ich finde ihn prächtig – diesen VL“ bewarb und der damals 1,50 DM kostete.