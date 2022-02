Geheimtipp in Zürich : Zu Hause bleiben kann großes Kino sein

Einige Menschen mögen Hotels, in denen man gesehen wird. Und es gibt Menschen, die Hotels mögen, in denen man eben nicht gesehen wird. Wenn man weiß, wo in der Züricher Signaustraße 6 der Eingang zur Tiefgarage liegt, kann man gänzlich unbemerkt Quartier in diesem über hundert Jahre alten Gemäuer beziehen. Es ist ein sehr schweizerisches Haus: Diskretion steht in großen unsichtbaren Buchstaben über dem frisch gewaschenen Himmel über Seefeld.

Ein sanftes Gefühl von Zuhause stellt sich mit der Übergabe des Schlüssels ein. Im vertäfelten Esszimmer oder in der Veranda mit den Schachbrettfliesen gibt es Frühstück; das Fischgrätenparkett knarzt wohltuend, über eine ausladende Treppe geht es zu den Zimmern. Der Salon und das Kaminzimmer sind für alle Gäste des Hauses rund um die Uhr da, nur einen Nachtportier gibt es nicht; den Code für die Haustür sollte man sich merken.

Eine ruhige Wohngegend ist das hier hinter dem Ostufer des Zürichsees, ein bisschen wie auf dem Land. Der Eindruck kommt nicht von ungefähr: Anfang des 19. Jahrhunderts war die Gegend von der Landwirtschaft geprägt, ehe die Eigentümer dazu übergingen, Immobilienfirmen zu gründen, ihre Landgüter zu erschließen und zu parzellieren, um Villenquartiere zu schaffen. Die Vorschriften waren streng: Geräuschvolle, die Luft verunreinigende, feuergefährliche sowie unsittliche Gewerbe waren untersagt. Kolonialwarenhändler, Kaffeebarone und Textilunternehmer hatten hier ihre Sommerhäuser. Vielen Schweizern ist diese heile Welt vertraut, von den „Tur­nachkinder“-Büchern, die vom heiteren Leben am Zürichsee Mitte des 19. Jahrhunderts erzählen.

Die gehören zum Froschgeschlecht!

Die denkmalgeschützte Villa Syz in der Signaustraße wurde 1912 im Auftrag des Seidenfabrikanten Georg W. Syz erbaut. Nachdem sie seit den Sechziger Jahren als Bürogebäude eines Filmvertriebs genutzt wurde und der Garten unter einem Parkplatz verschwand, ist es nun umgekehrt: „Signau House & Garden“ – ein kleines, feines Bed & Breakfast mit neun Doppelzimmern und einer Suite – ist hier eingezogen, für dreihundert Franken die Nacht kann nun jeder so tun, als würde er im englischen Landhausstil am Zürichsee wohnen.

Hier, gegenüber des französischen Generalkonsulats, kann man sich in aller Ruhe auf einen wichtigen Auftritt vorbereiten, ein Buch schreiben, die Familie um sich versammeln oder sich vor oder nach einem medizinischen Eingriff zurückziehen: Etliche Fachkliniken sind nicht weit entfernt. Den See sieht man nicht, dafür den lieblichen Garten: Ein Amselpaar hackt dort emsig auf den Rasen ein, hin und wieder schießt ein Buchfink durchs Bild; auch ein Buntspecht hat hier in der Gegend immer wieder zu tun. Ansonsten sieht man: Staudenbeete, einen Wasserspiegel, einen kleinen Pavillon, eingerahmt von altem Baumbestand. Obstspaliere zieren die zur Sonne ausgerichteten Fassaden; die Seerosen im flachen Becken sind eine Reminiszenz an den ursprünglichen Gartenbauer Froebel, der ebendiese Froebeli-Seerosen gezüchtet hat.

Das Signau-Haus wirkt weltentrückt, dabei ist man in zehn Minuten am Opernhaus. Die Feldeggstraße biegt hinunter zum See, vorbei an Geschäften, die vielleicht nur hier so existieren können: La Guadalupana, wo es ausschließlich mexikanische Produkte gibt, Tamales und Mole, Tequila und Chayote. Ein paar Meter weiter treffen sich Leistungsträger und solche, die es nicht nötig haben, welche zu sein, bei Monocle, um Croissants mit Blick auf High-Performance-Regenjacken und Handseife aus Südtirol, dreißig Euro die Flasche, zu genießen. Es gibt Tennishüte, die auch als Schirm taugen, denn Regen kommt in Zürich häufiger vor. Theodor Mommsen, der an der Limmat die zwei ersten Bände seiner Römischen Geschichte schrieb, war schwer genervt vom Dauerregen und davon, weder als Gelehrter noch als Deutscher in der Stadt besonders wertgeschätzt zu werden. „Die gehören zum Froschgeschlecht, und man muss Gott danken, wenn sie Hochdeutsch sprechen und eine Serviette auf den Tisch legen“, schimpfte er einmal.

Einen Steinwurf vom Monocle entfernt liegt die elterliche Wohnung des Züricher Künstlers Gottfried Honegger, der diese seinem Freund Max Frisch Ende der Fünfziger Jahre überließ. Der Autor hauste dort mit Ingeborg Bachmann, die, wie sich Honegger erinnerte, eine gute Hausfrau war. Als solche habe sie Teppiche im Hinterhof tüchtig gebürstet und ausgeklopft. „Das Malheur war nur, dass sie ihre Lust am Saubermachen jeweils am Sonntagmorgen und dann im fliegenden Morgenrock befriedigte. Der geheiligte Sonntag. Frau in Nachthemd und dazu noch Konkubine – das war zu viel des Schlechten. Ein Anruf bei der Polizei genügte, um meinen Vater aktiv werden zu lassen.“ Vater Honegger setzte das Poetenpaar umgehend vor die Tür.

Das Haus Signau hat lange cineastische Tradition: Zwei der Eigentümer produzieren für Kino und Fernsehen, darunter war auch „Reise der Hoffnung“, der zweite und bislang letzte Schweizer Film, der einen Oscar gewonnen hat, vor über dreißig Jahren. In dem auf einer wahren Geschichte basierenden Film geht es um eine arme kinderreiche Familie aus der Türkei, die alles verkauft für ein besseres Leben in der Schweiz. Schlepper setzten sie aus, in einem Schneesturm am Splügenpass kommt ein Kind ums Leben, die Familie wird an der Grenze abgewiesen. Die Renovierung wurde auch genutzt, um den Kinosaal auf den neuesten Stand zu bringen. 25 Plätze hat das Lichtspieltheater nun, eine exklusive Adresse, die nicht nur Martin Scorsese und Roland Emmerich kennen.

Und wenn man die Straße vom Haus Signau Richtung See an einem diesigen Tag hinuntergeht, dann scheint es, als würde der Dunst noch viele andere Geschichten, die in diesen Straßen und hinter diesen Fassaden spielten, mit jenem feinen Schleier von Geheimnis und eleganter Unsichtbarkeit einhüllen, die für diesen diskreten Ort so typisch ist.