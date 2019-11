Grandhotel Riffelalp : Ein Duft nach Holz und Alm

Hinter den Panoramafenstern gleiten geraniengeschmückte Bauernhäuser aus dunklem Holz an uns vorbei, die Dächer mit schweren grauen Schieferplatten gedeckt, ein jedes flankiert von einer düsteren Scheune, die auf Pfählen steht wie auf Hühnerbeinen. Die steilen Hänge zu beiden Seiten der Schienen verlieren sich in den Wolken. Eisenbahntunnel sind in den rohen Fels gehauen. Wir sitzen in der Matterhorn-Gotthard-Bahn, einer Schweizer Privatbahn, und fahren teils auf Schienen, teils über Zahnräder immer tiefer ins Mattertal hinauf.

Wer mit dem Auto anreist, kommt nur bis Täsch, etwa fünf Kilometer vor Zermatt, dann geht es auch für ihn mit der Bahn weiter, denn Zermatt ist autofrei. Unter der goldenen Bahnhofsuhr warten livrierte Gepäckträger, als seien wir in einem Postkartenbild des neunzehnten Jahrhunderts, nur dass anstatt Kutschen Elektrobusse warten. Unser Portier trägt eine grüne Schürze mit Edelweiß, dem Logo der Riffelalp, und kommt zu Fuß. Er nimmt unsere Koffer, schafft sie einmal über den Platz zur Talstation der Gornergratbahn, drückt uns eine Fahrkarte in die Hand, die Zahnradbahn fährt steil bergan, und schon lassen wir das Gewimmel von Zermatt weit unter uns.

Wie ein urtümlicher Eckzahn

In etwa fünfzehn Minuten überwinden wir sechshundert Höhenmeter und steigen auf der Riffelalp-Station aus. Dort auf 2222 Metern wartet ein weiteres Bähnchen, rot lackiert mit grünen Vorhängen, die Privatbahn des Hotels. Nun endgültig im Märchenland angekommen, fahren wir durch einen Lärchenwald, bis wir ein weites Hochplateau erreichen. Endhaltestelle.

Neben einem hoch aufragenden Steinbau im Stil des ausgehenden neunzehnten Jahrhunderts ist der größte Teil des Hotels im Walliser Chaletstil gebaut. Hinter zugeklappten gelben Sonnenschirmen liegt ein hoteleigenes Restaurant, in dem auch vorbeikommende Wanderer einkehren können. Zu zivilen Preisen, wie wir am Abend erleichtert feststellen – zumindest für ein Luxushotel auf einer Alp in der Schweiz.

Der eigentliche Star auf diesem Plateau, das Matterhorn, hält sich noch bedeckt. Gestern habe es beinahe geschneit, sagt der Herr an der Rezeption mit norddeutschem Zungenschlag. Aber morgen solle es schön werden. Wir beschließen, erst einmal den Wellnessbereich zu erkunden. Als wir nach ausgiebiger Sauna ein paar Schwimmzüge ins Außenbecken wagen und mit zurückgelehntem Kopf die Massagedüsen genießen, taucht an der gegenüberliegenden Talseite überraschend der Berg aus den Wolken auf, als hätte er auf diesen Auftritt gewartet. Er sieht, vom Pool aus betrachtet, mit seinen 4478 Metern wie ein urtümlicher grauer Eckzahn aus.

Bescheidener als der Vorgänger

Das Matterhorn ist beileibe nicht der einzige Viertausender in diesem Tal, aber es stiehlt den anderen die Schau. Die Riffelalp liegt auf einem natürlichen Aussichtsplateau, auf dem der Schweizer Hotelier Alexander Seiler Mitte des neunzehnten Jahrhunderts ein paar Wiesen erwarb und 1884, kurz nach der Erstbesteigung des Matterhorns, ein Grandhotel eröffnete. Wie das ohne Hubschrauber, ohne Straßenanbindung und noch ohne Bergbahn gegangen sein mag, darüber kann man nur staunen. Im alten Teil des Hotels sind noch Bilder dieses massiven Steinbaues zu sehen, der wie eine Trutzburg auf dem Plateau aufragte, bis er 1961 abbrannte. Es schien, als sei die Zeit der alten Grandhotels vorbei.

Ende der neunziger Jahre beschloss die Sandoz Familienstiftung, das geschichtsträchtige Hotel zu neuem Leben zu erwecken. Zur Jahrtausendwende eröffnete das Riffelalp Resort 2222m als modernes Luxushotel. Der Neubau wirkt, zumindest von außen, bescheidener als sein Vorgänger. Mit nur noch 65 Zimmern, fünf Suiten und zwei Appartements strahlt das Hotel eine nahezu familiäre Atmosphäre aus. Das alte Steinhaus wurde auch im Innern behutsam der Moderne angepasst, der neuere Teil, in Walliser Holzbautradition errichtet, strahlt eine gemütliche Wärme aus.