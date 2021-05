Fürstenlager im Odenwald : Roter Riesling unterm Mammutbaum

Zum Picknick bei erlauchten Herrschaften: So bodenständig wie idyllisch ist die Landlust im Fürstenlager an der Hessischen Bergstraße.

In Zeiten wie diesen ist der Gedanke ein wenig ketzerisch, und wir können nur hoffen, dass die sowieso schon von der Plage gebeutelten Wirtsleute des „Landgasthofs Herrenhaus“ uns für ihn nicht allzu sehr verdammen mögen. Aber dieser beschauliche Ort erscheint ohne die betriebsame Außengastronomie, die wir hier früher erlebt haben, rundherum ansehnlicher, wirkt authentischer und wie aus einem Guss. Es ist der Guss des achtzehnten Jahrhunderts, der im landschaftlichen und architektonischen Ensemble des Fürstenlagers hervorragend konserviert wurde. Und so ist die fast fünfzig Hektar große Anlage am Ortsrand von Bensheim zwischen Rheintal und Odenwald im äußersten Süden von Hessen zu einem versteckten Kleinod geworden.

Einst gab es hier große Pläne: Im Jahr 1739 entdeckte man eine Mineralquelle, die wundersame Heilkräfte und den Aufschwung des Ortes als feudales Kurbad versprach. Weil Ludwig VIII., Landgraf von Hessen-Darmstadt, in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts regelmäßig zur Trinkkur vorbeischaute, brauchte er eine standesgemäße Unterkunft, und so entstand ein erster Pavillon. Die Heilkraft des „Gesundbrunnens“ erwies sich zwar in der Folge nicht als überzeugend, doch wurden vor der Jahrhundertwende rund um die eingefasste Quelle noch weitere Gebäude errichtet: ein Herrenhaus, ein Wachhäuschen, Stallungen, Remisen, ein Küchenbau, eine Kapelle sowie Unterkünfte für Verwaltung und Gäste – alles harmonisch komponiert in einem schlichten klassizistischen Stil. Die Häuser fügten sich schließlich zu einem malerischen Dörfchen zusammen, so dass sich die adligen Familien hier mit ihrer Entourage während der Sommermonate zu einer bodenständig-idyllischen Landlust versammeln konnten.

Rendezvous im Freundschaftstempel

Schattige Pappel- und Platanenalleen führen strahlenförmig in verschiedene Richtungen. Sie verbinden die einzelnen Gebäude und bilden zugleich wunderbare Blickachsen, die an den Hängen des Taleinschnitts in zwei natürliche Amphitheater und einen nach englischem Vorbild angelegten Landschaftspark münden. Die räumliche Gestaltung wird komplettiert von Gedenksteinen, einem Freundschaftstempel, einer Grotte, einem Eiskeller, einem Schwanenteich und einer japanischen Holzbrücke sowie einer Reihe von Aussichtspunkten, die wiederum besondere Perspektiven auf die gesamte Anlage eröffnen.

Ein wesentliches Element der langfristigen Planung freilich konnten die erlauchten Zeitgenossen noch gar nicht genießen: Die damals gepflanzten exotischen Sträucher und seltenen Bäume aus aller Welt sind erst in unserer Zeit zu veritablen Prachtexemplaren herangewachsen. Mehr als fünfzig verschiedene Arten lassen sich entdecken, darunter kanadische Hemlocktannen, japanische Sicheltannen, Blauglockenbäume, Zypressen, Magnolien, Ginkgos und die kalifornischen Mammutbäume, die mittlerweile zu den ältesten in Europa gehören.

Mehr zum Thema 1/

Den schönsten Ausblick hat man vom Altarberg aus, weit oben am Rand des Parks. Damals wie heute steht man dort an der Kante eines steilen Weinbergs und schaut hinaus in die Rheinische Tiefebene. Wir sehen in der Ferne die Türme des Wormser Doms, dahinter die Höhen des Pfälzer Waldes und als Zugabe der Neuzeit die wenig pittoresken Hochhäuser entlang der Hessischen Bergstraße sowie die Schornsteine der Chemiefabrik in Ludwigshafen.

Raritäten aus dem Weinkeller

Wir haben einen Picknickkorb heraufgeschleppt und genießen zum Panorama unseren Imbiss stilgerecht mit einem Roten Riesling aus der Lage Auerbacher Fürstenlager. Der Wein aus dieser historischen, inzwischen an der Hessischen Bergstraße wiederbelebten Rebsorte ist eine Rarität, gekeltert von einem experimentierfreudigen Bensheimer Winzer. Selbstverständlich gehörte der Weinbau auch zum ursprünglichen Konzept der feudalen Gründer des Fürstenlagers. Er war neben Ackerbau und Viehzucht integraler Bestandteil der auf dem angrenzenden Gelände eingerichteten Landwirtschaft, und der Rote Riesling dürfte in den Weinbergen eine führende Rolle gespielt haben.

Weil Baupläne und Pflanzlisten komplett erhalten geblieben sind, lässt sich das Ensemble heute denkmalgerecht bewahren und pflegen, was von der Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten Hessen vorbildlich geleistet wird. Und im Grunde vervollständigen sogar die Besucher, die in diesen Tagen im Park flanieren, spazieren oder mit Rucksäcken beladen auf dem Durchmarsch in den Odenwald sind, das historisch authentische Bild. Denn auch im achtzehnten und neunzehnten Jahrhundert war die Anlage keineswegs für die Aristokratie reserviert. Das einfache Volk hatte Zutritt und konnte den Herrschaften beim Lagern auf den Wiesen und Ruhebänken zuschauen. Die Leute aus Bensheim prägten deshalb den Begriff „Fürstenlager“. Auch die heutigen Gäste dürfen auf dem Gelände ausruhen und rasten, aber damit die Picknickwelle im kommenden Sommer nicht überhandnimmt, sollte dann doch der Landgasthof im ehemaligen Herrenhaus so bald wie möglich seinen gewohnten Betrieb wiederaufnehmen.