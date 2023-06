Champagner in Épernay : Das Firmament in der Flasche

Ob im Schloss oder an der Frittenbude: In Épernay und Reims huldigt man auch nach Jahrhunderten noch dem Champagner – sogar in der Unterwelt.

Champagner-Champion: Der Stammsitz von Moët et Chandon an der Avenue de Champagne in Épernay wird auch Klein-Versailles genannt. Bild: Picture Alliance

Es kommt nicht oft vor, dass die Zeit rückwärts läuft, aber jetzt, da wir im gläsernen Aufzug ins Dunkel sinken, passiert es: Vier, drei, zwei, eins, die Zahlen rattern, das Filmauge schließt sich, ein Heißluftballon schwebt heran, und wir fallen an roten Trauben vorbei, durchstoßen grünes Blattwerk und sind im kalkigen Terroir, in dem die Reben wurzeln. Wir gleiten an Reliefs entlang, aus denen die Götter des Trunks grüßen, durchfahren einen Raum mit rot-weiß gestreifter Tapete und schwerem Schreibtisch, unter dem sich ein Keller öffnet, und fühlen uns leicht wie die Brüder Lumière, dabei sind wir in der Unterwelt gelandet.

Die Projektion stoppt, und wir stehen im Schatzhaus von Mercier, zehn Etagen unter der Erde, wo Millionen Flaschen Champagner reifen. Langsam öffnet sich die Aufzugstür, und kühle Luft strömt herein. Das Licht ist gedämpft. Kaum haben wir in einer Bahn Platz genommen, setzt sie sich lautlos in Bewegung und gleitet lasergesteuert an beleuchteten Statuen vorbei in ein Labyrinth sich verzweigender Stollen.

Man zählt nach Kilometern, nicht nach Metern

18 Kilometer Gewölbe hat Eugène Mercier in den weichen Kalk graben lassen. Der Mann dachte groß: Zähle nicht in Metern, zähle in Kilometern, soll er seinem Architekten gesagt haben. Im Jahr 1858, gerade zwanzig Jahre alt, gründet der Sohn einer Wäscherin sein Start-up in Épernay. Kapital und Verbindungen zu Champagnerfamilien hat er nicht. Aber Ideen. Mit neuen Absatzwegen, einer unterirdischen Dampfmaschine, der Nutzung von Elektrizität und viel Marketing mischt Mercier den Schaumweinmarkt auf. Sein Ziel: Champagner für alle. Dafür arbeitet er rund um die Uhr. Zu viel Schlaf macht müde, sagt er und organisiert Verkostungen, erst in seinem elf Meter hohen Bacchus-Keller, dann in Heißluftballons. Er schart Politiker um sich, erfindet den gefilmten Werbespot und sorgt auf der Weltausstellung in Paris für Furore. Dorthin karrt er im Jahr 1889 sein größtes Weinfass, das 200.000 Flaschen füllt. Ein Gespann aus 24 Ochsen und 18 Pferden zieht das 20 Tonnen schwere Holzfass in die Hauptstadt. Auf dem Weg müssen Bäume gefällt und Häuser abgerissen werden. Ein Spektakel. Das Fass ist auf der Weltausstellung eine Sensation und gewinnt nach dem Eiffelturm den zweiten Preis. Dafür sorgt der Meister selbst, erzählt Calicia Ribac bei der Verkostung der Mercier-Champagner. Eugène Mercier saß in der Jury, die den Preis vergab.

Beschwingt verlassen wir das legendäre Haus und stehen auf der schnurgeraden Avenue de Champagne, die seit dem Jahr 2015 mit ihren historischen Kellern und berühmten Weinbergen als Welterbe gilt. Fast sind wir versucht, die Schuhe auszuziehen, denn die Bürgersteige sind mit Riemchen hellen Kalksteins belegt, die ein Reinigungsfahrzeug gerade gesäubert und feucht gewischt hat. Die Straße ist möbliert: manikürte Büsche in Fassform, Straßenlaternen, die sich nach oben wie Bäume verjüngen, filigrane Poller, die kerzengerade stehen und noch niemals angestoßen wurden, und ein Bordstein, der doppelt gestuft ist, damit die von der Avenue berauschten Besucher nicht ins Straucheln kommen. Links und rechts der Straße öffnen sich die schmiedeeisernen Tore der Champagnerhäuser, die in Épernay noch ein Stück höher als sonst in Frankreich üblich sind.