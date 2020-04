Systemkritik in der Dorfkirche : Nur rechts vom Herrn gehts in den Himmel

Selten verirrt sich ein Wanderer nach Röthenbach, in das Siebenhundert-Seelen Dorf im Allgäu. Und in dem 1785 errichteten Kirchlein St. Jakobus wird es nicht nur zur Mittagszeit still sein, sondern fast immer. Der Blick wandert durch den Raum. Wohin man schaut, herrscht an den Wänden ländlicher Barock. Auch das Deckenfresko in der Kuppel sieht zunächst gewöhnlich aus. In der Mitte ragt der gekreuzigte Christus auf, umgeben von Engeln und Putten, darüber schweben Gottvater und der Heilige Geist. Zu seiner Rechten steht – wie in der Bibel beschrieben – die Gruppe der Gerechten, der Frommen und Erretteten. Es sind die üblichen Verdächtigen: Bischöfe und Mönche, Pilger und Nonnen. Bekannt ist uns der heilige Georg mit Lanze und Drachen, auch Franz von Assisi ist dabei, daneben die Apostel Petrus und Paulus. Eine eher lokale Berühmtheit ist die „Gute Beth von Reute“, eine der letzten Mystikerinnen des Mittelalters, sie kniet vor einer Allgäuer Bauernfamilie mit Kleinkind.

Spannender wird es bei den Verdammten. Sie haben sich an dem ihnen zugewiesenen Platz links vom Kreuz eingefunden. Der Hohepriester Kaiphas schaut trotzig und uneinsichtig, während Judas Ischariot blass und gehetzt wirkt, seine Hand umklammert den Beutel mit den Silberlingen. Die beiden sind vertraute biblische Bösewichte. Dann aber treten ungewohnt moderne Zeitgenossen auf die Szene, die man in einem barocken Fresko eher nicht erwartet hätte. Sekt trinkende Herren im Frack umringen plaudernd eine Blondine mit tief ausgeschnittenem, rotem Abendkleid.

Den Führer in die Hölle gesteckt

Was so schlimm ist an einer vergnügten Party, dass sie in der Hölle enden muss? Es handelt sich um eine Gruppe neureicher Kriegsgewinnler, die auf ihre prächtigen Profite anstoßen, während zur gleichen Zeit die einfachen Leute hungern und sterben mussten. So erklärte es der Maler, und man begreift, weshalb er hinter den ahnungslosen Herrschaften einen garstigen Teufel mit Flügeln und Hörnern aus dem Abgrund hochkrabbeln lässt, der sie in naher Zukunft bitte wird, sie nach unten zu begleiten. Zwei ärmlich gekleidete Arbeiter mit Schiebermütze stehen nebeneinander; der eine raucht respektlos eine Zigarette, der andere zeigt mit ausgestrecktem Arm auf den gekreuzigten Christus. Macht er sich lustig, lästert er? Sind die beiden kommunistische Proletarier, Atheisten oder einfach kleine Ganoven? Auf jeden Fall empfindet sie der Maler als gottesfern und stellt sie ebenfalls in die linke Ecke.

Und dann? Dann erkennt der Betrachter, nun schon starr im Genick, lauter alte Bekannte! Der dickleibige Glatzkopf in Anzug und Fliege, der genüsslich seine Zigarre schmaucht, ähnelt unverkennbar Winston Churchill. Der britische Premier hatte gegen Ende des Zweiten Weltkriegs die Luftangriffe auf deutsche Städte befohlen, denen unzählige Zivilisten zum Opfer fielen. Wohl deshalb hat ihn der Maler den Verdammten zugesellt. Doch es kommt noch dicker. Direkt neben Churchill steht ein dunkel gekleideter Mann, das Haar seitlich streng gescheitelt, ein schwarzes Bärtchen über der Oberlippe, den rechten Arm krampfhaft in der Jacke verschränkt – Adolf Hitler, der wie ein Oberbuchhalter mit leerem Blick durch einen Zwicker in die Ferne schaut.

Was geht hier eigentlich vor sich? Im Zweiten Weltkrieg hatten die Eheleute Rösch ihren einzigen Sohn Georg verloren, am Weihnachtstag 1942 ist er in Russland gefallen. Aus Kummer, deutlich gemischt mit Verbitterung, gaben die frommen Leute ein Deckenfresko für die Dorfkirche in Auftrag. Viertausend Reichsmark bezahlten sie dem Wangener Maler August Braun dafür, eine ungeheure Summe, für die ein Fabrikarbeiter zwei Jahre hätte arbeiten müssen. Entstanden ist ein Gemälde, das künstlerisch gewagt und in Deutschland wohl einzigartig ist. Es birgt reichlich Sprengstoff für Debatten, und prompt wird es bisweilen auch gleich wieder verharmlost. Manche sehen in den dargestellten Menschen eben keine eindeutig persönlichen Porträts, sondern allegorische Figuren. Nicht Churchill, sondern ein profitorientierter Unternehmer – nicht Hitler, sondern ein gefühlloser Bürokrat seien dort abgebildet, universale Karikaturen, aber keine Personen der Zeitgeschichte. Der Kirchenführer spricht vorsichtig von „modernen Atheisten, Interessenlosen und Genussmenschen“. Ganz anders dagegen der Stadtarchivar Michael Barczyk, der in dem Gemälde zweifelsfrei eine Anspielung auf Hitler erkennt und August Brauns Fresko in der Röthenbacher Pfarrkirche als „Zeichen des passiven Widerstands“ gegen das Hitler-Regime interpretiert, als versteckten antifaschistischen Protest. Den Führer in die Hölle zu stecken, das bedeutete im Dritten Reich Lebensgefahr. Schon für kleinere Schmähungen, selbst für Witze wurden die Urheber an die Front geschickt oder verschwanden im Konzentrationslager. Wie konnte der Maler mit einer solch ungeheuren Attacke davonkommen? Warum blieb die Subversion unbemerkt?

„Die Röthenbacher haben zusammengehalten“, erklärt der Altbürgermeister, weshalb der Maler nicht denunziert und ihm nichts angetan wurde. Vielleicht aber lag es auch daran, dass der Ortsgruppenleiter niemals die Kirche besuchte.