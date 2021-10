Ein Jahr lang dauerten Umbau und Renovierung. Sie erforderten fast elf Millionen Euro und einigen Spürsinn. „Wir mussten zum Beispiel eine ganz spezielle Marmorsorte auftreiben, um beschädigte Teile auszuwechseln. Außerdem brauchten wir einen Restaurationsbetrieb für die antiken Möbel“, erinnert sich Catarina Fonseca, die Hoteldirektorin. 80 antike Möbelstücke wurden restauriert, 135 Olivenbäume gepflanzt und mehr als 1200 Kubikmeter Erdreich ausgehoben. Denkmalpfleger begleiteten den gesamten Umbau.



Jetzt defilieren im Innenhof nicht mehr die Junghengste bei den jährlichen Auktionen. Statt nach Pferdeschweiß duftet es dort nach Rosmarin und Lavendel, und im Pool planschen Familien. Doch die Lusitanos sind überall präsent. Zum Beispiel auf großformatigen Bildern in den Zimmern, im Restaurant und an der Rezeption. Historische Sättel gehören zur Dekoration, und manche Gäste wohnen sogar in ehemaligen Pferdeboxen, deren alte Türen neben den neuen an den Wänden prangen. Auch wer sich nie für Pferde interessiert hat, könnte in Alter Real auf den Geschmack kommen. Fast alle Gäste melden sich für die Führung durch die Stallungen mit Ines Correia an. Manche wagen sich auch selbst in den Sattel: zur Reitstunde oder Satteltaufe. Anfänger haben es leicht mit den Tieren im Barockformat. „Lusitanos haben ein gutes Herz“, sagt André Brás, einer der Bereiter: „Sie machen alles für dich.“