Bahnhof in Lüttich : Bunt wie nie zuvor

Ankunft Bahnhof Liège-Guillemins 9.46 Uhr. Der Himmel über der wallonischen Provinzhauptstadt ist grau. Es nieselt aus tiefhängenden Wolken, und doch: So bunt war das Entrée in Lüttich, das nur eine gute Zugstunde von Köln oder Düsseldorf trennt und das doch so viel näher an der mehr als doppelt so weit entfernten französischen Hauptstadt zu liegen scheint, noch nie.

Durch das gegen alle Gesetze der Statik anstürmende Glasdach des Bahnhofs, mit dem der spanische Architekt Santiago Calatrava 2009 das Fanal für den Aufbruch der maroden Industriemetropole in eine quirlige, von Grund auf sanierte Kunst,-Kultur,- und Kreativme­tropole gesetzt hat, fällt grünes, blaues, orangefarbenes, fuchsiarotes, milchweißes Licht. „Wie vom Himmel gefallen, Farben in situ und in Bewegung“ heißt die Mitte Oktober eröffnete Installation des französischen Malers und Konzeptkünstlers Daniel Buren.

Ein Jahr lang wird das 10.000 Quadratmeter große und damit ein Drittel der Bahnhofsdachflächen mit bunten Vinylfolien bedeckende Kunstwerk täglich die Blicke Tausender Passagiere auf sich ziehen. Je nach Uhrzeit, Stand der Sonne und Witterungsverhältnissen taucht das durch Calatravas Betonwogen wandernde Lichtspiel Züge, Bahnsteige, Ein- und Aussteigende in andere Farben.

Künstler erwies sich als Verehrer des Bahnhofs

Wie schon bei vorherigen Installationen im Museum Emma im finnischen Espoo oder im Musée d’Art Moderne et contemporain in Straßburg hat Buren die von ihm gewählten Farben nach der in der jeweiligen Landessprache gültigen alphabetischen Reihenfolge geordnet. Bleu macht im frankophonen Lüttich den Anfang, Vert beendet die Farbenfolge.

Die Idee, den international renommierten Architekten des dynamischen Betons und den weltberühmten Künstler der in Streifen und Quadraten geordneten Farben unter ein Dach zu bringen, stammt von Stéphan Uhoda. Das über Generationen geführte Familienunternehmen des Lüttichers betreibt in der Wallonie und in Brüssel ein Netz von Tankstellen, Parkhäusern, Autowaschanlagen, Lebensmittelläden und seit 2017 auch das Grand Café de la Gare im Bahnhof von Liège-Guillemins.

Als die Nobelbrasserie im Lockdown vorübergehend schließen musste, saß der Nachkomme italienischer Einwanderer eines schönen Frühlingstags auf der verwaisten Terrasse. Uhoda beobachtete das durch das horizontal geordnete Raster der Dachstreben in die Weite der Bahnhofshalle einfallende Licht. Es war ein fast meditativer Augenblick, wie der feinsinnige Geschäftsmann sich erinnert, der mit seinem Bruder Georges eine Sammlung zeitgenössischer Kunst aufgebaut hat, inklusive einiger Werke von Daniel Buren. Es kam, wie es im schönsten aller Fälle kommen kann. Plötzlich war die Idee geboren, Calatravas bleichen Beton von Burens bunten Rauminstallationen bespielen zu lassen.