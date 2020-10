Chemnitz, was hat die drittgrößte Stadt Sachsens anzubieten? Gegen Dresdens Prunk und Leipzigs Charme kann sich Chemnitz schwer behaupten, verfügt weder über ein Fünf-Sterne-Hotel noch über einen Fernzug-Anschluss. 50.000 von 300.000 Einwohnern hat Chemnitz seit der Wende verloren. Das merkt man der Stadt an jeder Ecke, auch an dieser Kreuzung an. Die grau verputzten Altbauten wehren sich nicht mehr gegen den Verfall. Daneben warten frisch sanierte Häuser auf neue Bewohner. Allein auf dem Sonnenberg liegt der Leerstand bei mehr als 20 Prozent. Chemnitz ist kein Ort zum Konsumieren, aber das schafft Raum für kreative Ideen. „Wir haben hier so viel Platz, in welcher Stadt gibt es das heute noch?“, sagt die Kulturschaffende Knospe und hebt das Kissen vor ihren Füßen auf. Das Wort „Glück“ steht darauf.



Grau ist der Himmel an diesem Tag, aber die Luft ist warm und die Stimmung gelöst. Mandy Knospe will einen kleinen Rundgang über das Fest beginnen, als sie ihren Partner auf der anderen Seite der Kreuzung entdeckt. Der Unternehmer Lars Faßmann ist so etwas wie der Kulturmäzen vom Sonnenberg. Vor einigen Jahren kaufte er zum Abriss freigegebene Häuser entlang der Straße und stellt sie seitdem den Kreativen zur Verfügung. Der kräftige Mann mit blonden Locken lässt sich leicht erkennen, er ist der Einzige, der Anzug trägt. Als parteiloser Kandidat hat sich Faßmann für das Amt des Oberbürgermeisters beworben. Im ersten Wahlgang reichte es nur für einen hinteren Platz. Auch in der zweiten Runde am 11. Oktober wird er nur 6,4 Prozent der Stimmen erhalten, aber immerhin vor der AfD liegen, und das ist in Chemnitz durchaus ein Erfolg.