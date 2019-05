An diesem Sonntagmorgen im Juni“, sagt John O’Halloran, „ist Albert Miller wie immer auf dem Weg zur protestantischen Kirche. Das ist sein Job: Kirche aufschließen, ausfegen und die Gesangbücher in den Bänken verteilen. Albert Miller, neun Jahre alt, allein auf der Hauptstraße von Clifden in Connemara in der Grafschaft Galway, im westlichsten Zipfel von Irland.“

Wetterfest verpackt stehen wir im Kreis um John O’Halloran, Farmer, Viehzüchter und Wanderführer. Rundum dehnt sich das weite, offene Derrigimlagh Moor, das von den runden Kuppen der Twelve Bens bis zum Atlantik reicht. Die glatten Quarzitsteine schimmern wie Eis in der Sonne, Schafe mit schwarzen Gesichtern knabbern am kurzen Gras, der Stechginster blüht und duftet nach Kokos. John, der hagere junge Mann mit dem Stoppelbart und der orange und schwarz getigerten Mütze erzählt eine Geschichte, während sich der Himmel – gerade noch von strahlendem Azur erfüllt – mit einem grauen ausgefransten Laken überzieht. Wir aber stehen wie festgenagelt und lauschen Johns Geschichte. Sie ist hundert Jahre alt und klingt so frisch, als sei sie von heute Morgen; ein Morgen in Connemara, kühl und meerhaltig wie eine Auster.