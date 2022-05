Die Cidre-Revolution : Carpe diem für den Élysée-Palast

Nebel liegt dick wie ein Plumeau über den Streuobstwiesen im Tal der Dives. Die Orientierung fällt schwer, doch im Pays d’Auge führen alle Wege zum Apfel, der von Abertausenden von Hochstämmen durch das Waschküchengrau leuchtet. Zweige hängen bedrohlich tief, Lehm glänzt auf dem Asphalt. Ein Schild bestätigt, dass man sich noch auf der Route du Cidre befindet, die sich durch ein Labyrinth von Hohlwegen und Hecken von Cidrerie zu Cidrerie windet. Etwas außerhalb der dörflichen Cidre-Kapitale Cambremer flankieren Holzgatter eine Zufahrt. Apfelbäume links, Apfelbäume rechts, dann reißen plötzlich erste Sonnenstrahlen den Vorhang auf für ein kleines Herrenhaus, das alle Mühe hat, sich gegen die majestätische Kastanie auf seiner Rückseite zu behaupten. Es ist ein Ort, zum Niederknien schön – und doch nicht der Ort, von dem Antoine Marois anfangs geträumt hat.

„Eigentlich wollte ich ein Weingut im Gaillac aufbauen“, sagt der Zweiundvierzigjährige, der gerade die Ernte vom Vortag begutachtet. Ein Schnitt in einen blutroten, bitteren Fréquin-Rouge-Apfel, ein beherzter Biss in einen süßsauren Bedan: Marois, förstergrüne Gummistiefel, Daunenweste und Hornbrille, lächelt zufrieden. An die dreißig für das Pays d’Auge typische, in den Statuten der Appellation d’Origine Protégée zugelassene Cidre-Apfelsorten baut der spätberufene Cidriculteur auf den zwölf Hektar Apfelwiesen rund um das Herrenhaus an. Vor der Übernahme des großelterlichen Anwesens hat Marois fast zehn Jahre lang im Weinbau gearbeitet, was ein Glücksfall für den Apfelschaumwein des Pays d’Auge war. Denn der verhinderte Winzer übernahm vom Weinbau Handlese und spontane Flaschenvergärung. Wichtiger noch, Marois betont ganz wie beim Wein auch beim Cidre die Bedeutung von Sorte, Terroir und Jahrgang. Bio ist ihm Pflicht, Pestizide und Dünger kommen nicht zum Einsatz. Sorgfalt und Ausdauer besorgen den Rest. Bis zu viermal wird jede Parzelle gelesen, von Anfang Oktober bis kurz vor Weihnachten. Die Äpfel reifen zunächst in Holzboxen nach, manchmal über Wochen. Nach der Pressung fermentiert der Most im Stahltank, um schließlich in Flaschen abgefüllt zu werden und spontan zu vergären.