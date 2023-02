Kopf an Kopf mit dem großen Dichter: Vor Nerudas Haus in Isla Negra. Bild: Ralph Bollmann

Es kommt nicht oft vor, dass sich ältere Damen vor Fremden entblößen, aber in diesem Fall gebietet es der Stolz. Noch ein paar Minuten sind es bis zur Abfahrt des Stadtbusses im Szeneviertel Italia in Santiago, gleich um die Ecke sitzen die Hipster in Kneipen und Cafés, die aussehen wie in Brooklyn oder Berlin. Aber hier geht es um etwas anderes, um etwas Wichtigeres als Latte macchiato, das neueste Craftbier oder die gerade angesagten Weine der Region.

Die Frau schiebt den Ärmel ihrer Bluse nach oben, zeigt auf das Pflaster, das auf ihrer Schulter haftet. Sie komme gerade vom Impfen, sagt sie an einem Sommertag im vorigen Jahr. So früh wie Chile hatte kaum ein anderes Land auf der Welt mit der vierten Corona-Impfung begonnen, bestens organisiert wie schon in früheren Durchgängen, so gut wie sonst fast nur in Israel. Zwischendurch lief nicht alles gut, das überstrenge Covid-Regime mit langen Lockdowns machte die Leute auch im vorbildlichen Chile zuletzt mürbe.

Die Erinnerung stirbt nicht

Aber jetzt ist es, wie es aussieht, vorbei. Vor mehr als einem Jahr schon öffnete sich das Land als eines der ersten Fernreiseziele wieder für ausländische Touristen, allerdings mit komplizierten Formalitäten. Erst vor Kurzem, pünktlich zur Sommersaison auf der Südhalbkugel, ist auch diese Hürde gefallen. Die Lebenslust ist zurückgekehrt und mit ihr das bunte Treiben auf den Ausgehmeilen überall in der Stadt, ob es nun das hippe Lastarría-Viertel nahe der Innenstadt ist oder die traditionelle Vergnügungsgegend Bellavista jenseits des Flusses, der erwähnte Barrio Italia im Osten oder das leicht heruntergekommene Gründerzeitquartier im Westen, wo neben dem 1868 gegründeten „Französischen Friseur“ das gleichnamige Restaurant die Hungrigen anzieht.

Die Spitzenköche der Stadt tischen wieder Austern aus dem feuchten Süden des Landes auf oder getrocknete Blüten aus der Wüste im Norden. Und Rodolfo Guzmáns „Boragó“ findet sich wieder auf jeder Liste der weltbesten Restaurants, und der Chef erzählt am Ende eines genussvollen Abends, wie schwer es in der Pandemiezeit gewesen sei, ohne Wirtschaftshilfen bundesdeutschen Ausmaßes.

Gedenken an die Opfer der Militärdiktatur

Es ist aber noch eine andere Befreiung, nicht bloß nach Corona, weshalb eine Reise nach Chile zu ein wenig Optimismus verhelfen kann, gerade jetzt, wo in Europa ein autoritärer Herrscher eine Demokratie mit Krieg überzieht. Im Westen Santiagos, nicht weit hinter dem „Französischen Friseur“, steht seit gut einem Jahrzehnt ein mehrstöckiger Betonbau samt steinernem Vorplatz, so groß wie die Zentrale einer Bank oder Versicherung. Es handelt sich aber um eine Gedenkstätte für die Opfer der Militärdiktatur Augusto Pinochets nach dem Putsch von 1973, der sich in diesem Jahr zum 50. Mal jährt.

Aus diesem Anlass besuchte der deutsche Bundeskanzler kürzlich dieses „Museum der Erinnerung und Menschenrechte“, das so groß ist wie kaum ein zeitgeschichtliches Dokumentationszentrum in Deutschland, das doch so stolz ist auf seine Erinnerungskultur. Olaf Scholz sprach von „der Bedrückung, die die Diktatur auch bei mir und vielen anderen in unserem Land hinterlassen hat“.