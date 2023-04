In diesem Pool kommt man sich nicht in die Quere: das luxuriöse Chalet-Dorf Priesteregg Bild: Günter Standl

Der Wilde Kaiser ist ein Prachtmassiv. Tollkühn zackt es sich in den Himmel, leuchtet ein letztes Mal im Licht der untergehenden Sonne auf und verschwindet dann im Dunkel der Nacht. Es ist ein Schauspiel, an dem man sich nicht sattsehen kann. Also machen wir es uns am nächsten Abend wieder auf dem Sofa bequem und schauen durch die Panoramafenster unseres Chalets zum Wilden Kaiser.

Melanie Mühl Redakteurin im Feuilleton.

Das Chalet steht in Grosslehen, einem Bilderbuchort, gelegen auf einer Hochebene über Fiberbrunn, beschützt von den Kitzbüheler Alpen und behütet von der Familie Geisl, in deren Besitz sich dieses Kleinod seit Generationen befindet. Egal wem man draußen oder in einer der Gaststuben begegnet, ob Bettina Geisl, die mit ihrem Ehemann Markus gerade das Geschäft an die nächste Generation übergibt, oder ihren Nichten Laura und Hannah: Stets ist Zeit für eine Plauderei, stets lautet die Frage, ob man noch irgendetwas brauche. Aber man hat hier ja alles.