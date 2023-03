Als die europäischen Stadtgründer vor 353 Jahren die ersten Bauwerke in Manaus errichteten, begruben sie darunter auch die heiligen Grabstätten der Manaós. Erst vor wenigen Jahrzehnten entdeckten Archäologen Reste davon. Und erst 2021 weihte Bürgermeister David Almeida ein Memorial zum Gedenken der vernichteten Ureinwohner ein. 2022 schuf die Stadt in einem anderen Viertel einen neuen indigenen Friedhof, und Almeida bat öffentlich um Verzeihung für die Unsichtbarkeit, der die indigenen Völker so lange ausgesetzt waren. Die Stadt beauftragte außerdem den Graffiti-Künstler Fabio Ortiz, auf insgesamt 140 Quadratmetern indigene Geschichte an die Brandmauern der Stadt zu malen: Gesichter von Helden, Hommagen an indigene Chiefs. Ein mehr als 30 Meter hohes Graffito zeigt Indigene in Kanus, die sich einem Friedhof nähern – direkt gegenüber dem Platz Dom Pedro II. „Über diese bemalten Mauern werden unsere Territorien neu markiert“, sagt Vanda Witoto. „Sie tragen dazu bei, unser Volk wieder sichtbar zu machen.“ Einen organisierten Rundgang zu den Bildnissen gibt es bislang nicht, aber auf einem Spaziergang durch die Innenstadt lassen sich auch ohne Anleitung einige finden.