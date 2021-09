Jagd auf das Schweinchen : Boulez-vous?

Ein spätsommer­licher Sonntagmorgen, kurz nach elf. Auf einer ebenen Fläche, die aus gut zweitausend Klinkersteinen gebildet ist und den länglichen Raum bis auf eine meterbreite Umrahmung aus grauem Betonfußboden ausfüllt, begegnen sich einige sehr unterschiedliche Objekte: Kupferrohre, ein knorriger Ast, spiegelblanke Metallplatten, dürre Zweige, kleiderpuppenähnliche Dreibeiner, Ku­geln unterschiedlicher Größe und ein bronzierter Plattfisch. All das tummelt sich, so säuberlich geschieden wie auf einem metaphysischen Gemälde von Giorgio de Chirico, auf der mal rot, mal blau schimmernden Backsteinbühne und konfrontiert den schlichten Betrachter mit der bangen Frage: Was will die Künstlerin uns damit sagen?

Die Künstlerin heißt Katinka Bock, ihre Rauminstallation hat sie „Kaa“ genannt. Aber was ist wohl mit diesem Rätselwort gemeint, Ka****a? Die Riesenschlange aus dem „Dschungelbuch? Soll von dieser Einrichtung eine ähnlich hypnotische Wirkung ausgehen? Die Er­öffnungsrednerin, Kunsthistorikerin ih­res Zeichens, gibt keine Antwort. Sie zählt brav auf, was alle sehen: Kupferrohre, Zweige, Kugeln... Und, was man nicht sieht: Denn unter dem Pflaster verborgen liegen eine Jacke und eine Hose. Und was sagt uns das? Es ist doch eh alles Jacke wie Hose?