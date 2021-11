Im Dorf Gweta nordöstlich des Makgadikgadi-Pans-Nationalparks hat sich nach Monaten von Lockdown und Covid-Restriktionen langsam wieder ein wenig Alltag eingestellt. Das Krankenhaus, das noch vor einigen Wochen einen Ansturm verzeichnete, wirkt verwaist. In der Gasebalwe-Seretse-Grundschule hingegen herrscht seit September wieder fast üblicher Betrieb. Trügen die Kinder nicht alle auch auf dem Pausenhof ihre Masken, alles könnte fast so aussehen wie in vorpandemischen Zeiten. „Die Pandemie hat die Lehrer besonders hart getroffen“, sagt die stellvertretende Schulleiterin Itumeleng Moswasi, „jetzt fangen wir alle noch einmal bei null an.“ Vier ihrer Lehrer und etliche Schüler wurden in den vergangenen Monaten positiv auf Covid-19 getestet. Glücklicherweise war aber niemand an den Folgen gestorben oder hatte schwere Symptome. Inzwischen sind alle Kollegen geimpft. Die Schule ist jedoch noch immer weit vom normalen Betrieb entfernt. „Es fehlen auch wesentliche Dinge wie Hefte und Stifte“, sagt Moswasi. „Früher bekamen wir diese oft durch Spenden von Touristen. Die haben uns auch einen Drucker und einen Laptop gekauft.“ Das Safari-Unternehmen Natural Selection hat der Schule gerade erst ein Toilettenhäuschen mit Wasserspülung finanziert. Von der Regierung erhofft sich Moswasi derzeit wenig Hilfe. „Die sind gerade damit beschäftigt, das Geld für die Impfungen zusammenzubekommen.“ Weil viele Eltern im Nationalpark und den Lodges arbeiten, fehle auch ihnen das Geld für die Schule. „Wir sind so frus­triert über den Ausfall des Tourismus“, sagt die 49-Jährige, „aber wir hoffen, dass er bald zurück ist.“

Unweit der gewaltigen Salzpfannen von Makgadikgadi blickt Cobra Kepile über die in der Vormittagshitze flimmernde Savanne, durch die in weiter Ferne eine Herde Zebras auf dem Weg zu einem verbleibenden Wasserloch zieht. „Früher folgten unsere Vorfahren den Wanderbewegungen der Wildtiere“, sagt der 71-Jährige, „sie jagten Zebras und Antilopen. Dann zwang man sie, an einem Ort zu bleiben. Nun lernen die Jungen nichts mehr über die Natur.“ Kepile ist einer der letzten San, die heute noch im Umkreis der Salzpfannen leben.